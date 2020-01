El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, cree que en el duelo ante el Recreativo Granada (0-0) hubo "dos partes diferentes" y sostiene que en la primera parte "no reconocía" el juego de su equipo.

"Vimos dos partes diferentes. En la primera parte vimos a un Granada reconocible, que sabía cómo hacernos daño, y a un Algeciras al que no reconocíamos. No creábamos ocasiones de peligro y nos costó realizar el juego ofensivo. En la segunda parte dimos un paso adelante y tuvimos posesiones más largas. Esta categoría es como es. Las dos ocasiones que tuvimos fueron muy claras. Si metemos una de ellas ganamos por un gol", opinó.

Sobre los cambios en la segunda parte, dijo: "Ante la falta de circulación y posesión, metimos a un hombre más en medio y le dimos libertad a Iván. En la segunda parte ganamos en posesión y en juego y por eso tuvimos las dos ocasiones tan claras".

"Hubo pocas ocasiones claras. El espectador disfruta al ver a estos dos equipos porque intentan jugar y tratar bien el balón. Faltaron ocasiones. Ellos tuvieron una muy clara al final del encuentro, tras una pérdida nuestra, y nosotros tuvimos dos clarísimas", comentó.

"Era un partido especial porque cumplo un año en el banquillo. Me hubiera gustado celebrar este aniversario con una victoria, pero no me puedo quejar de este año. Conseguimos un ascenso, estamos fuera del descenso, el equipo juega bien al fútbol... Estoy contento con el año", expuso el técnico.

Por último, el entrenador mandó un mensaje de confianza a sus jugadores: "Tenemos las ideas muy claras. Tenemos una plantilla en la que se confía. Puede haber algún pequeño movimiento, pero tenemos todas las fichas cubiertas y confiamos en lo que tenemos".