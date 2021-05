El Recre, interesado en Melchor y Tote, según medios de Huelva

El Recreativo de Huelva tiene en su agenda a dos jugadores del Algeciras CF. Así lo asegura Ser Deportivos Huelva, que ha desvelado que el Decano estaría interesado en Melchor y Tote si no entrasen en los planes del proyecto algecirista para la temporada 21/22 en la Primera RFEF.

El interés del Recre por un veterano como Melchor y por el canterano algecireño Tote, del que ya se han hecho eco otros medios onubenses, tendría mucho que ver con el inminente desembarco de Daniel Alejo como nuevo director deportivo del Recreativo. Alejo es el mejor posicionado para convertirse en la cabeza visible del proyecto recreativista para competir el próximo curso en la Tercera RFEF, la quinta categoría nacional.

Melchor ha sido una pieza clave en el vestuario del Algeciras. El sevillano de El Ronquillo, de vuelta el pasado verano para vivir su segunda etapa como albirrojo, ha ejercido como uno de los capitanes del vestuario. Un referente dentro y fuera del campo. El lateral diestro fue de más o menos en lo deportivo por culpa de una lesión que no le dejó estar al cien por cien en el último tramo y en el playoff de ascenso a Segunda. De momento, se desconocen las intenciones del club y del jugador, aunque el Recre tendría que pujar fuerte porque al algecirista no le van a faltar ofertas como poco de la Segunda RFEF en caso de que no continúe en el Nuevo Mirador.

El caso de Tote es distinto. El extremo algecireño regresó en el mercado de invierno tras su experiencia en el filial del Eibar, el Vitoria. El canterano no se aclimató al conjunto vasco el año que estuvo fuera de casa, con la pandemia también con factor condicionante. Tote no ha contado para Salva Ballesta ni un solo minuto, sin embargo el regreso del algecireño fue más una decisión de la parcela deportiva y el club. El jovencísimo atacante irrumpió en el primer equipo de la mano de Emilio Fajardo el año del ascenso a Segunda B en Socuéllamos, siendo uno de los revulsivos en la segunda vuelta. Su condición de sub-21 le convierten en una opción atractiva en el mercado para una posible cesión en caso de que no entre en los planes albirrojos.