Ramón García se desvincula del Algeciras y se despide con cariño

Ramón García se ha despedido del algecirismo con cariño y elegancia. El futbolista almeriense ha anunciado este martes su desvinculación definitiva del Algeciras CF, al que llegó la pasada campaña en el mercado de invierno procedente del Real Jaén. El club del Nuevo Mirador no contaba con el sub-23 para el nuevo proyecto con Iván Ania.

"Quería comunicar que a partir del día de hoy dejo de pertenecer a este gran club", comienza su carta de despedida Ramón, un joven carrilero que apenas gozó de unos cuantos minutos repartidos en tres encuentros de la fase regular del campeonato de Segunda B.

"En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de mis compañeros, familia, por el trato que me han dado en este tiempo y por lo que he aprendido de ellos, dentro y fuera del campo. Dar las gracias al míster y su cuerpo técnico por darme la oportunidad y hacerme crecer futbolísticamente y personalmente", manifiesta.

"También quiero dar las gracias a todos los empleados del club. Y por último y no menos importante, a todos y cada uno de vosotros, sois una afición de Primera. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar. A partir de ahora soy uno más de vosotros. Un pedazo de mí se queda aquí", afirma el almeriense de Olula del Río, que pasó por la cantera de Almería y Betis.