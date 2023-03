El Racing de Ferrol, el menos goleado, defiende su puesto de playoff

El Racing Club de Ferrol aguarda al Algeciras CF este domingo (17:00) como el equipo menos goleado del grupo I de la Primera Federación y como uno de los firmes candidatos a disputar el playoff de ascenso a Segunda. El conjunto que entrena Cristóbal Parralo defiende su puesto de privilegio, ya que el Celta B empató este sábado con el San Fernando, y jugará sabiendo el resultado del Córdoba, al que tiene un punto por delante.

Con las bajas seguras por lesión de Luca Ferrone, Bourdal, Brais Martínez y Joselu, el Racing de Ferrol encara el encuentro con dos futbolistas importantes entre algodones: el zaguero Jon García y el extremo Carlos Vicente, aunque la presencia del atacante se da por hecha en el entorno gallego.

El rival del Algeciras encadena siete partidos sin perder con tres triunfos mezclados con cuatro empates. Su último resultado fue el empate arrancando in extremis en Linares. Como local, el conjunto verderón es uno de los más fiables del grupo y solo ha concedido dos derrotas esta temporada en A Malata, ambas en la primera vuelta. En sus dos últimos compromisos ante su afición, el Racing tumbó al Fuenlabrada y al Pontevedra.

El equipo de Ferrol, que empató en el Nuevo Mirador y ofreció una buena imagen, ha mantenido una regularidad desde que comenzó el campeonato y solo ha acusado un par de pequeños baches, condicionado por las lesiones, en especial cuando en octubre perdió a sus dos laterales titulares para toda la temporada. Los de Parralo se han sobrepuesto a los contratiempos con un bloque sólido y muy bien armado en la zona de ataque, en la que sobresalen el goleador Manu Justo y el desequilibrante Carlos Vicente.

Cristóbal Parralo se queda más con las sensaciones que con los números: "Los resultados, verte ahí con opciones, todo eso es positivo, pero nosotros vamos más por las sensaciones que nos da el equipo, por la manera de trabajar", señaló. "Veremos cómo llegamos a las tres-cuatro ultimas jornadas, ya valoraremos. Ahora mismo las sensaciones son buenas, sabemos que somos un equipo que la fuerza está en el grupo", manifestó el preparador.

El técnico del Racing confiesa que no esperaba ver al Algeciras en la lucha por la permanencia: Al principio, cuando analizas las plantillas del grupo, al Algeciras lo daba que iba a luchar por estar en playoff, lo cual no quiere decir que no pueda llegar todavía porque quedan muchos puntos en juego. Tiene una plantilla que no tiene que envidiar demasiado a las demás, además, viene en una buena dinámica, tras haber hecho seis de seis puntos, y nos espera un partido muy complicado", advirtió.

El análisis al completo de lo que va de temporada del Racing de Ferrol pueden consultarse aquí.