Ania: "La primera parte es lo que quiero ver de mi equipo y la segunda, todo lo contrario"

"La primera parte es lo que quiero ver de mi equipo y la segunda es todo lo contrario a lo que quiero ver de mi equipo". Con esta frase tan clara comenzó el entrenador del Algeciras, Iván Ania, su comparecencia posterior al partido que su equipo empató ante el Racing de Ferrol en el Nuevo Mirador este sábado.

El técnico, que cumplió el segundo de dos partidos de sanción, destacó que los algeciristas estuvieron antes del descanso "intensos en la presión", lo que en su opinión provocó que el adversario no encontrara a sus medios centros cuando ambos equipos estaban "igualados por dentro tres para tres". "Le dábamos la responsabilidad del inicio de juego a uno de sus centrales para que Álex López tuviera que bajar muy lejos de nuestra área, que es donde menos daño nos podía generar, y así fuimos capaces de ponernos por delante. Sabíamos que teníamos que penalizar el hecho de que Héber Pena le cuesta volver y así fue", explicó.

"En la segunda parte, todo lo contrario. Nada más sacar de centro ya me olía que el partido no iba a ser igual porque dieron una secuencia de pases de más de un minuto. Íbamos detrás de ellos sin ningún sentido y cuando la recuperábamos, nos la quitábamos de en medio y no combinábamos más de tres pases. Estuvimos larguísimos y eso es una ventaja para que el rival pueda transitar. De ahí que se nos hayan ido dos puntos", apostilló.

El empate es, para Ania, "más demérito" del Algeciras que "mérito" del Racing de Ferrol. "Cambiamos totalmente la manera de jugar sin nadie mandar que lo hiciéramos. No sé por qué en la segunda parte con el marcador a favor, que te tiene que dar tranquilidad, nos pusimos nerviosos y no encontrábamos a los medios centros, el balón no nos duraba absolutamente nada. Le metimos quince pelotazos a Roni sin ninguna ventaja sobre los centrales. No entrenamos eso y no lo voy a consentir", insistió.

"Si hubiese tenido cambios hubiese refrescado el medio campo antes. Con la baja de Borja, al que eché de menos, tuve que meter a Juan porque no había otra posibilidad", relató.

"Es imposible que pueda dar por bueno este punto viendo lo que vi en la primera parte", respondió a los periodistas Ania, que cree que, cuando su equipo va ganando, "hay gente que le entra el miedo a perder lo que tiene". "Tendremos que trabajarlo porque esto no se puede repetir", añadió.

El entrenador del Algeciras no quiso pronunciarse sobre si el penalti que dio origen al gol del Racing de Ferrol fue legal. "Tendré que verlo pero no lo protestamos, así que entiendo que sí fue", manifestó. Sí se quejó sobre el trato arbitral a Álvaro Romero, que calificó de "sangrante". "Me preocupa porque es un jugador que lo analizan los árbitros y lo tiene como sospechoso cuando no lo debe ser", concluyó.