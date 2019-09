El Algeciras CF recibe este domingo (19:00) al Yeclano Deportivo en la tercera jornada del grupo IV de la Segunda B. Invicto en su regreso a la categoría después de dos empates, el más reciente en Murcia, el equipo de Emilio Fajardo persigue celebrar su primera victoria de la temporada y qué mejor que hacerlo el día que el algecirismo rinde homenaje a Miguel Ángel Berlanga, exfutbolista de la casa que ha dejado huella en el Nuevo Mirador y que ahora ejerce de mano derecha del entrenador en el cuerpo técnico. Antonio López y Jardel, los últimos fichajes, están en la relación de 21 citados, de los que habrá tres descartes.

Fajardo pierde a Dani Gallardo, titular en el lateral izquierdo en las dos primeras citas, por una lesión muscular que le puede tener apartado del juego tres-cuatro semanas. Esta baja abre la puerta a Braganza, que sigue poniéndose al día físicamente, o a otras variantes como Almenara o Pablo de Castro. "El que salga por Dani que se agarre al puesto como lo había hecho él", manifestó el técnico. En cualquier caso, el dibujo del Algeciras cambiará, como ya ocurrió de la primera a la segunda jornada, algo que no alteró los planes de juego, como se vio en la Nueva Condomina. "Están achuchando todos. Hicimos hasta cinco cambios en Murcia y el equipo no lo notó. La idea fue la misma con uno u otros y eso mismo tienen que hacer los once que salgan contra el Yeclano", manifestó el técnico.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lopito, Choco, Borja Vicent, Pablo de Castro, Almenara, Cerpa, Iván, Martos, Antonio Domínguez, Antoñito y Karim. Yeclano Deportivo: Serna, Luis Castillo, Chino, Ubai, Héctor Camps, Carlos Selfa, Álex Vaquero, Víctor Fenoll, Alayeto, Rulo e Iker Torre. Árbitro: Alejandro Patiño Álvarez, del colegio madrileño. Hora: 19:00 (3ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

El Algeciras tampoco podrá alinear a Pablo Ganet, con la selección de Guinea Ecuatorial disputando la primera fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, y se antoja complicado que esté el central Albert Alavedra, que, al margen de estar integrándose en el grupo, viajó para estar con la sub'21 de Andorra, aunque está entre los citados. Una de las buenas noticias de la semana la protagonizó el portero Jesús Romero, que fue intervenido con éxito de su fractura de escafoides y ya afronta una recuperación de unos tres meses. El Gato, como ya es sabido, deberá esperar a invierno para tener ficha.

¿Y los fichajes? Y es que el Algeciras apuró el mercado con la incorporación de un delantero, sino de dos. Emilio Fajardo dispone ahora de cuatro puntas: Antonio López, ex del Real Jaén cedido por la Cultural Leonesa, llega como ese '9' exigido por la afición y junto a él desembarcó el portugués Jardel, un sub'23 forjado en las canteras de Deportivo y Valladolid. López podría entrar en la lista porque viene rodado. Karim y Antonio Sánchez no podrán relajarse lo más mínimo. La llegada del tanque cedido por la Cultu provocó la salida del centrocampista Lara, también cedido, al Torredonjimeno de Tercera. "Quiero agradecer ese esfuerzo enorme del club porque nos vienen dos muy buenos jugadores como Antonio López y Jardel", apuntó Fajardo, que deslizó que el portugués si tiene que coger el tono aún.

Fajardo alerta sobre un Yeclano "con las ideas muy claras y muy bien trabajado". "Es un equipo que quedó primero en Murcia, tuvo un ascenso por méritos propios metiéndole 6-0 al Escobedo, entró en Segunda B como gran campeón y ha empezado muy bien", desgrana el técnico. "Mantiene el bloque que le hizo quedar campeón y se ha reforzado bien. Lo vi el día del Sevilla Atlético, estudiamos el partido ante el Cádiz B y sabemos que es un partido complicado", sostiene.

Las apuestas confían en los algeciristas Las casas de apuestas se posicionan esta jornada a favor del Algeciras CF en su encuentro de este domingo con el Yeclano Deportivo. Los especialistas pagan, en el mejor de los casos, a 2,30 euros por euro apostado la victoria de los locales, a 3,13 el empate y a 3,25 euros el triunfo de los visitantes.

El entrenador del Algeciras aplaude el gesto del club de reconocer la trayectoria de Berlanga, su segundo en el banco: "Es un orgullo y una satisfacción para todos poder hacerle este homenaje al gran capitán o uno de los grandes que ha tenido este club. Es un orgullo para mí poder vivirlo más allá de ser profesionales e ir de la mano el uno del otro. Hay una amistad desde hace muchos años y está más allá del fútbol y de la profesión, es lo que perdura en esta vida", resaltó. "El domingo viviremos un bonito día desde el inicio y ojalá él tenga en el recuerdo que el día de su homenaje será el día de la primera victoria de esta temporada en Segunda B. Hay que ganar y lo tenemos muy claro", sentenció Fajardo, cuya primera plantilla realizó la tradicional ofrenda floral a la Patrona de la ciudad.