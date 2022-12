Iván Ania: "Salió mal todo lo que podía salir mal"

Iván Ania vivió "un día difícil" en la derrota del Algeciras ante el Pontevedra en el Nuevo Mirador, en un partido que el asturiano tuvo que ver desde la grada por sanción. "Fue un día en el que salió mal todo lo que podía salir mal", lamentó.

"Es duro porque fue un partido en el que empezamos bien, teniendo el control, y en un error nos hicieron ese primer gol y no fuimos capaces de reaccionar", comenzó Ania su comparecencia ante los medios de comunicación. "La primera parte ellos nos estaban dejando salir con los centrales, tenían la defensa adelantadísima y no fuimos capaces de penalizar eso", opinó.

"Nos fuimos al descanso con un resultado inmerecido porque ellos hicieron un tiro a puerta, pero no nosotros no fuimos capaces de inquietar en el área rival", prosiguió. "En la segunda parte se juntó todo: la expulsión, esa falta del segundo gol... luego con dos menos ya perdimos toda la posible capacidad de reacción", aceptó. "Tuvimos una ocasión al principio de la segunda parte que podría haber cambiado el partido pero fue un día en el que todo lo que podía salir mal, salió mal... No pude dar ni la charla previa al partido porque se iba la luz", explicó.

Sobre la roja a Pepe Mena, Ania respondió: "Tengo que ver la jugada bien porque no me parece que fuera expulsión. Hay un forcejeo entre dos jugadores, pero no estamos teniendo suerte con esas situaciones. Con Tomás nos pasó lo mismo en Vigo. Creo que el árbitro fue bastante riguroso con las amarillas".

Ania lamenta la oportunidad perdida para despedir el año: "Era un partido muy importante que necesitábamos ganar para dar un saltito en la clasificación, al menos en cuanto a mentalidad. Es una derrota que va a durar hasta Valdebebas, que iremos en cuadro por las bajas".

El técnico considera que "hasta la expulsión" vio "más cerca el empate que el segundo de ellos".

Sobre el fallo defensivo de Van Rijn, Ania desveló que "Nico jugó con un dedo del pie roto, se tuvo que infiltrar e hizo el esfuerzo por ayudar".