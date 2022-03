Del Pino: "El fútbol se decide en las áreas y ahí somos débiles"

Pablo del Pino, el técnico del Betis Deportivo, entiende que la derrota ante el Algeciras CF se decantó "en las áreas", el punto débil de su equipo, aunque el sevillano recalca que sus chicos "están dignificando el escudo del Betis" a pesar de la posición de colista.

"En el primer tiempo creo que fuimos bastante superiores y faltando unos minutos para el descanso cometemos un error en la salida que nos pone por detrás en el marcador. Eso los activó a ellos para igualar el partido, nos hicieron el 0-2, el equipo fue capaz de sobreponerse y empatar, y a los dos minutos volvemos a cometer un error grosero en el 2-3 y nos vuelve a costar el partido en una historia que venimos repitiendo semana tras semana", resumió el entrenador verdiblanco.

"El fútbol se decide en las áreas, en la tuya y en la del contrario, y nosotros en las áreas somos un equipo muy débil, con muchas dificultades y nos está costando y penalizando", reconoció Del Pino, que agradece los elogios por el juego de sus pupilos. "No sirve solo imponerte en el juego, nosotros no hemos sumado. Tenemos que ser más responsables en las áreas, pero es un año en el que está todo saliendo de espalda, no creo que sea una cuestión de nivel", lamentó.

Del Pino entiende que el empate se produjo porque "ellos se acularon con el 0-2 y nosotros buscamos más presencia con los cambios, encontramos espacios, tuvimos brío".

El míster bético cree que "el gol que ha decantado el partido es el 0-1, es el que me deja mal sabor, el gol de todos los domingos nuestros", sentenció Del Pino, que afirma que sus chavales "están dignificando el escudo" a pesar de los resultados.