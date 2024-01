El Algeciras pierde a Pimienta y casi seguro a Ángel López para Castellón

El Algeciras CF no va a poder contar este próximo sábado en Castellón con el canterano Pimienta, que se ha lesionado, y va a tener hasta última hora la duda de Ángel López, que ha sufrido un golpe durante un entrenamiento. A ellos se une la ausencia segura por sanción del capitán, Iván Turrillo, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de castigo por su expulsión en Málaga.

Lolo Escobar, el técnico algecirista, ha explicado este viernes en la rueda de prensa de la previa que "Ángel López tiene un golpe" y "Pimienta tuvo mala suerte y se lesionó". El delantero tarifeño ha sido diagnosticado con un edema óseo y necesitará algún tiempo de reposo.

Escobar decidirá este viernes la lista de convocados antes de que la expedición inicie el largo desplazamiento hasta tierras valencianas. El míster del Algeciras avanzó que "habrá cambios seguro" en la alineación tras haber analizado y reposado el revés en casa contra el Recreativo de Huelva.

Preguntado sobre el mercado de fichajes de invierno, el entrenador rojiblanco insistió en su mensaje habitual: "Estoy impaciente por ver qué pasa. No tengo nada que decir, no es competencia mía, ni me meto. Cuando me pregunten, opinaré. Se harán cosas, pero no sé ni cuándo ni en qué momento", manifestó.