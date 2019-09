Juanma Pavón, el técnico del Cádiz B, dio valor el empate de sus pupilos ante el Algeciras CF en El Rosal. "En el segundo tiempo nos superaron, pero somos mentalmente sufridores", destacó el que fuera jugador albirrojo.

Pavón vio "un partido bastante movido, como esperábamos". "Creo que los dos equipos con nuestras armas quisimos ganar. Nosotros nos encontramos con ese gol al inicio, que nos da ese colchón para manejar los tiempos, y ellos van de menos a más. El único pero es que no supimos en esa contras intentar machacar", opinó el cadista.

"En el segundo no salimos como debimos, nos marcaron y al equipo le dio miedo", concedió Pavón. "Pero me quedo con que a pesar de que el rival nos mete ese segundo gol, nosotros mentalmente somos sufridores y no regalamos minutos", remarcó.

"Estos chavales, ante un rival que pasa por un momento excelente, han podido empatar en el último minuto", insistió Pavón. "Hay que alabar al rival porque ha demostrado una capacidad con balón. Nosotros no hemos estado mal, no hemos tenido errores graves, aunque nos duraba poco el balón", sentenció.