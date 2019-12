Paco Martínez, candidato a la presidencia del Algeciras CF en las elecciones que se celebrarán este jueves 26 de diciembre, replicó al anuncio realizado por el otro aspirante, Nicolás Andión, sobre la incorporación de Marcos Alonso como directiva si este vence en las urnas. Martínez advierte de las experiencias pasadas en el club y sostiene que Alonso "lo último que quiere hacer es ayudar al Algeciras CF".

No hay respiro en el pulso electoral por la presidencia del Algeciras. El último coletazo del día previo a las votaciones en el Nuevo Mirador culminó con un mensaje de Paco Martínez. El empresario dijo lo siguiente: "Me gustaría lanzar un mensaje al otro candidato, a Nicolás Martínez Andión, ya que debemos tener mucho cuidado con los fichajes mediáticos de directivos de última hora. El club no ha tenido muy buenas experiencias en este tipo de incorporaciones, creo que todos recordáis a Asensi, Migueli... Fueron utilizados como reclamo de cara a la afición pero su gestión fue un desastre", manifestó.

Paco Martínez agregó lo siguiente sobre el exfutbolista de Atlético de Madrid y Barcelona. "Me consta que Marcos Alonso lleva dos años merodeando por La Menacha y os puedo asegurar que lo último que quiere hacer es ayudar al Algeciras". Y remató: "Esto lo levantaremos los algecireños y los algeciristas".