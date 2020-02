Pablo Barroso, "optimismo total" con el Algeciras

Pablo Barroso salió del Algeciras CF el pasado verano pero es como si nunca se hubiese ido. La afición trata al portero como uno más y le profesa un cariño especial. Una devoción que es mutua y que el pasado domingo se pudo presenciar en el estadio Nuevo Mirador. El meta, que está cedido en el Arcos CF de Tercera división, se acercó para ver al equipo de Salva Ballesta ante el FC Cartagena. Barroso se marchó convencido que la salvación es posible: "Soy un optimista total con el Algeciras, después de lo que vi creo que todos debemos tener confianza plena en estos guerreros".

Barroso experimentó de otra manera lo que supone vivir un partido del Algeciras: "Me impresionó desde la grada, además desde la Preferencia. Acudí con unos amigos del Frente los de Siempre y fue una experiencia maravillosa", relata el guardameta, uno de los que formó parte de aquella inolvidable plantilla que logró el ascenso la pasada temporada.

El portuense quedó prendado con el Algeciras: "Ya había visto algunos partidos salteados de la primera vuelta, pero era el primero desde que está Salva Ballesta. Me encantó el equipo y la actitud con la que jugó, creo que tuvieron contra las cuerdas a un equipazo como el Cartagena y que jugaron como unos guerreros", destaca.

"Recordemos lo de la pasada temporada. Que nadie se rinda hasta que acabe el último partido"

El meta sintió de cerca el afecto de la afición albirroja: "Ya antes de entrar en la Preferencia, cuando me pasé por la Tribuna, me saludó mucha gente, me preguntaron por cómo me va y me trataron como si fuera uno más, como si no me hubiese ido", cuenta con agradecimiento y orgullo Pablo, que confiesa que "todas las semanas recibo varios whatsapp de aficionados que se acuerdan de mí. Es increíble lo de esta afición".

El joven arquero salió cedido el pasado verano cuando la dirección deportiva y el cuerpo técnico se enredaron con la situación de la portería, antes de que se sobreviniera la lesión de Romero. El Algeciras buscó una cesión como solución de urgencia y Pablo Barroso recaló en el proyecto del Arcos CF, un club que pelea por la permanencia en el grupo X de Tercera. "El viernes tenemos un partido clave en el que nos va la vida ante el Pozoblanco", reconoce. "Y el domingo visitamos al Ceuta... y me reencontraré con el Gato Romero", desliza, consciente de la emoción que conlleva verse de nuevo con un amigo y excompañero que es "como un hermano".

Barroso vive ahora en casa, en El Puerto de Santa María, pero echa más horas en la carretera ya que se desplaza a Arcos para cada entrenamiento y partido. "Está siendo una temporada más dura", reflexiona como midiendo cada palabra. "Mucho coche, ver al equipo en una situación complicada y no teniendo los minutos que yo quisiera... es complicado", admite. "Pero ya sabemos cómo es la vida del portero, solo puede jugar uno y hasta que no te asientas tienes que luchar por tu oportunidad". Pablo pelea por el marco con Lebrón, con el que ya coincidió en el Guadalcacín en sus primeros años como senior.

El portuense manda un mensaje más al algecirismo para que siga volcado con su equipo en el objetivo de la permanencia: "No podemos olvidar que la pasada temporada lo teníamos casi imposible y hasta la última jornada a falta de cuatro minutos estábamos fuera de la liguilla, y al final lo conseguimos y entre todos vivimos un ascenso histórico. Que nadie se rinda hasta que acabe el último partido".