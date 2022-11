Nicolás Andión: "El Algeciras jamás olvidará a una persona tan esencial como Bernardo Martín"

Nicolás Andión, el presidente institucional del Algeciras CF, ha dedicado unas palabras de cariño y admiración a Bernardo Martín Godoy, el presidente honorífico de la entidad, fallecido el pasado martes a los 69 años.

El algecireño Andión siempre tuvo como referente a Bernardo, especialmente cuando tomó las riendas de la última junta directiva del Algeciras como tal, antes de dar el paso a la transformación en SAD de la mano de Félix Sancho. El día que Andión fue elegido presidente, allí estuvo Bernardo Martín para darle su apoyo.

La carta que Andión ha escrito como homenaje a Bernardo Martín dice lo siguiente:

"Querido Bernardo. Hoy nos has dejado. Has dejado a tu familia, a tus amigos y a tu club, al Algeciras CF. Ese que con tanto empeño, dedicación y sacrificio defendiste y presidiste durante tantos años. En alguna de las charlas que hemos tenido durante estos años, en los que he estado al frente del club, me has contado muchas anécdotas, dramas y circunstancias que tuviste que gestionar para sacar a nuestro club a flote en momentos muy delicados. Sinceramente creo que sólo personas de la pasta de la que tú estabas hecho son capaces de llevar adelante situaciones tan delicadas".

"Es verdad que también pudiste saborear al menos la gloria de haber podido ascender al club a la máxima categoría en la que jamás haya militado. Eso es lo mínimo que tú y las personas que te apoyaron os merecíais".

"Siempre he tenido claro que has sido la gran referencia del Algeciras y por eso con méritos propios eres el Presidente de Honor del club. Nuestro club vive un momento nuevo y distinto, pero jamás olvidará a una figura tan representativa y esencial en su historia como Don Bernardo Martín Godoy".

"Sólo te pido una cosa más como actual presidente institucional del club, que desde donde estés, además de cuidar de los tuyos, también lo hagas de tu Algeciras CF, como siempre lo hiciste. Con todos mis respetos. Un fuerte abrazo".