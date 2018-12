Los de Nene Montero, rearmados y espoleados tras el tirón de orejas del míster

El Xerez CD recibe al Algeciras CF con propósito de enmienda tras el borrón que supuso el empate en Guadalcacín, partido que fue un paso atrás del Deportivo que no escondió Nene Montero, entrenador azulino, que dejó claro su disgusto con el juego y la actitud de su equipo.

El Xerez CD necesita hacer borrón y cuenta nueva en otro derbi, tercero consecutivo. La buena noticia para los azulinos es la recuperación de Sergio Narváez, Dani, Isra y Amin –que estuvo a prueba con la Balona este verano–, los cuatro sancionados el pasado jueves. Nene Montero ha convocado a todos los disponibles y solo tiene la baja de Ezequiel, lesionado de larga duración, y Alberto, que se resintió de sus problemas de rodilla.

Son 20 jugadores, por lo que el técnico malagueño tendrá que hacer dos descartes: los porteros Fran y Lutzardo; los defensas Guerrero, Dani, Luna, Gonzalo, Salas y Carlos Sanjuán; los centrocampistas Parra, Isra, Montelongo, Naranjo, Sergio Narváez, Piñero, Quirós, Adri y Juanma Aguilar; y los atacantes Pedro Carrión, David Narváez y Amin.

En la alineación es segura la vuelta de Dani a la defensa, Sergio Narváez al centro del campo y Amin a la delantera.

Preguntado sobre la reacción de su equipo, Nene Montero manifiesta: "Espero que haga lo que ha hecho con equipos fuertes aun cuando yo no estaba. Que seamos un equipo fuerte y muy seguro de sí mismo, eso es lo que espero de mi equipo. Que nos sirva la lección de la semana pasada de cara a todos estos encuentros y sé seguro que no me van a decepcionar, estoy completamente seguro porque son buenos profesionales".

En cuanto al Algeciras, el preparador dice: "Juega muy bien, tiene futbolistas con mucha calidad, tiene a Pipo en el centro del campo, a Iván, los hombres de banda son muy rápidos, tanto Antoñito, que es muy hábil, como Zafra;los laterales son muy profundos, José Carlos y Juanjo, son de mucha profundidad. Es un equipo fuerte, al que le gusta mantener la posesión de balón, es difícil a lo mejor discutirle la posesión de balón pero como siempre digo, con la posesión no se gana, se gana llegando. Entonces, si tú te llevas la posesión y yo me llevo las llegadas me parece muy bien. Con la posesión no se gana siempre".

"Tenemos que jugar inteligentes y tratar de aprovechar sus desajustes, porque como todos los equipos los tiene", sentencia.