Algeciras-Nàstic: ¿quién quiere mirar arriba?

El Algeciras CF recibe este domingo (17:00, en directo por Footters) al Gimnàstic de Tarragona en la 13ª jornada del grupo II de la Primera RFEF. Los albirrojos vuelven a casa con la firme intención de lograr su segunda victoria de la temporada en el Nuevo Mirador, donde no han perdido pero donde solo han ganado un partido de cinco. Tras la derrota en Valdebebas y después de cuatro jornadas sin ganar, los de Iván Ania pretende regresar a la buena senda para reengancharse a los puestos altos de la clasificación. El partido, según las previsiones, puede estar pasado por agua.

El Algeciras se rearma con dos jugadores esenciales como Tomás y Roni, que cumplieron sanción en Madrid, y recupera a Villapalos. Ania tiene entre algodones a Almenara y Pepe Mena, mientras que Rafa Tresaco y Pelayo Morilla siguen en la enfermería. Del segundo ya se sabe que la rehabilitación, con un tratamiento conservador, puede ir para largo. Leiva sufrió un golpe durante un entrenamiento pero no debería tener problemas para estar disponible.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Alcázar, Robin, Mariano, Tomás, Borja, Víctor López o Ferni, Iván, Roni, Romero y Leiva. Nàstic de Tarragona: Manu García, Albarrán, Ribelles, F. Carbia, Fullana, Quintanilla, Ayhtami, Pablo Fernández, Robert Simón, Joan Oriol y Jannick Buyla. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). Hora: 17:00 (13ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras se ha enfrentado al Nàstic en Segunda y Segunda B en la década de los 80. La última visita de los de Tarragona tuvo lugar en la 81/82 en la extinta categoría de bronce y se saldó con victoria local por 1-0.

Los albirrojos retornan a su templo con la exigencia (casi obligatoria) de sumar un triunfo que corte la inercia de las últimas semanas (tres empates y un revés) y siente las bases de un Algeciras ganador en el Mirador. "Soy de los que piensa que los objetivos se cumplen con los partidos de casa. Solo hemos ganado uno. Es cierto es que hemos recibido a rivales importantes pero no es disculpa. Tenemos que ser fuertes en nuestro campo para lograr el primer objetivo, que es la salvación", señaló Ania.

El asturiano es el primero es poner sobre la mesa "la necesidad de ganar" porque "venimos de una racha de cuatro sin conocer la victoria". "Pasamos de una dinámica muy positiva a otra en la que necesitamos una victoria cuanto antes. Tenemos que ganar para volver a meternos en la zona alta", aceptó el técnico.El Algeciras empezó la jornada con 18 puntos en la octava plaza. Los albirrojos no tienen opción de acabar en puestos de playoff, pero con 21 se mantendrían al acecho de un vagón de cabeza que empieza a comprimirse. El propio Nàstic, con 19 puntos, está en la misma tesitura que los algeciristas.

Lo más positivo de la semana es que Ania ha tenido un respiro en cuanto a lesiones y este domingo podrá armar un once más reconocible con Tomás en el lateral izquierdo, Roni en punta, puede que Villapalos en el medio y quizás se atreva a poner de inicio a Ferni por la banda derecha. El recién llegado debutó en Madrid y demostró estar físicamente listo.

"Vamos con más jugadores. El otro día fue una situación difícil porque si se daba que nos poníamos por delante teníamos más posibilidades de cambio, pero si se daba lo que se dio, estábamos más limitados, miraba al banquillo y solo tenía defensas", explicó.

Los albirrojos acumulan cuatro jornadas sin ganar

Sobre el ruido generado en torno a Álvaro Leiva por el interés del Real Madrid en el canterano, Iván Ania quiere proteger a su pupilo: "Lo mejor es que le dejemos tranquilo, tiene 16 años y no es fácil llevar esa carga encima. Cuanto más se pueda abstraer será mejor para él", aseguró el preparador, que no puede negar la evidencia: "Me gustaría tenerlo conmigo mucho tiempo pero entiendo que es un jugador atractivo".

En cuanto al Nàstic, un histórico del grupo, Ania habla de "una muy buena plantilla, un equipo compacto que busca mucho el juego por fuera y los centros laterales, y que puede jugar de muchas maneras. Tiene gente con experiencia y es una escuadra difícil de batir, que concede poco", avisó.

"Es uno de los favoritos de la categoría. Se ha mostrado muy fuerte en su estadio y como casi todos más débil como visitante. Será importante no cometer errores y saber que nos costará generar peligro", remató.