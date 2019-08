El Murcia, con la duda de Chumbi, verdugo albirrojo en 2014

El Algeciras CF visita este domingo (18:30) a un Real Murcia que emprende una nueva campaña en su particular travesía por Segunda B, desde el descenso administrativo del verano de 2014. La Nueva Condomina abre sus puertas 111 días después ya que los granas se quedaron sin jugar por el ascenso el pasado curso. A pesar de los problemas económicos, la exigencia es máxima para los pimentoneros.

Con la ilusión totalmente renovada y con sus limitaciones al descubierto, el Murcia vuelve a disputar un partido oficial como local tras la derrota del pasado fin de semana ante el filial del Cádiz. La solidez en las dos áreas por parte de la plantilla que dirige Adrián Hernández, al no conseguir ampliar el marcador en Cádiz y al pagar caro dos errores cometidos en defensa, será uno de los aspectos a recuperar hoy ante otro recién ascendido.

El entrenador desveló durante la previa que realizará cambios en el once para su estreno en casa, ya que confía más “en un paquete colectivo de futbolistas” que en un once único. No obstante, Hernández podría verse obligado a variar sus planes por alguna molestia física de sus futbolistas como ocurre en el caso del delantero Rafa Chumbi. El aguileño, verdugo algecirista en aquella fase de permanencia ante el Valencia Mestalla en 2014 (el filial tenía a Gayá o Jaume, entre otros), sufrió un pequeño esguince de tobillo y será duda hasta última hora.

"El Algeciras es un equipo atrevido, que quiere ser protagonista"

En caso de que Hernández repita el once de la primera jornada, hasta ocho jugadores podrían debutar como locales. Kevin García, Álvaro Rodríguez, Julio Algar y los murcianos Edu Luna, Iván Pérez, Alberto, Manolo y Peque se unirían a Tanis, Juanma Bravo y Chumbi, quienes ya formaban parte del plantel murcianista el pasado curso.

“El Algeciras es un equipo atrevido, muy hecho, porque cuenta con jugadores del año pasado, por lo que en ese aspecto nos lleva ventaja a todos en cuanto a conceptos de equipo. Ha firmado a jugadores que son muy peligrosos arriba y la mayor dificultad del partido es que tiene cierta anarquía que hace que sea difícil contener al rival”, dijo el entrenador.

“No creo que vengan a esperar a ver qué pasa porque no va con su estilo. Es un equipo que quiere ser protagonista”, advirtió el técnico grana.

Se espera una buena entrada en la Nueva Condomina después de que el club anunciase hace unos días que se encuentra cerca de la barrera de los 10.000 abonados.