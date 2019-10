Gustavo Munúa, el entrenador del FC Cartagena, cree que su equipo "está creciendo" y fue "justo vencedor" ante el Algeciras CF.

"Hago una lectura buena con un rival que sabíamos que nos iba a intentar sacar el balón, que busca la iniciativa, tiene ideas claras y buenos circuitos", comenzó su comparecencia ante los medios Munúa. "Los primeros minutos fueron un poquito locos, de transiciones. Nos sentíamos cómodos por momentos, luego ellos, pero sin hacernos daño", relató. "Tuvimos varias contras en las que nos faltó el último pase, alguna llegada, algún palo para haber abierto el marcador y el equipo empujó en los últimos minutos. En el segundo periodo me parece que el equipo dio un paso más al frente, presionando, más cómodo, dominando más el partido, creando ocasiones y al final el balón parado nos hace ganar el partido".

"Me parece que el equipo está creciendo y es justo vencedor", opinó Munúa, que da valor a lo hecho por el Algeciras. "Es un equipo complicado, mete mucha verticalidad, pero supimos interpretar bien esos momentos. No dimos situación clara al rival salvo algunos acercamientos. Si no estás bien, el Algeciras te puede llegar a complicar mucho", concluyó.