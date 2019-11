El Mérida AD se aferra a su afición para intentar revertir su mala racha con el partido que afronta este domingo ante el Algeciras CF, en un duelo directo por la permanencia entre dos equipos que ocupan puestos de descenso. Los locales buscan su primer triunfo de la temporada en el Romano y el primero también con su entrenador, Diego Merino, que relevó a Santi Amaro tras la séptima jornada.

Tras la derrota en Cádiz, el cuadro emeritense, colista del grupo IV de la Segunda B, atraviesa un momento tan delicado o más que el de su oponente. El delantero ex de la Balona Miguel Ángel Espinar apunta al once como gran novedad. “Estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido”, señaló Merino en la rueda de prensa previa a un choque vital.

Merino no podrá contar ni con el también exbalono Curro, por lesión, ni con el guardameta Kristo, que se encuentra con la selección sub’21 de Montenegro. “Estamos poniendo todos la carne en el asador. El domingo tenemos una oportunidad real y lo afrontamos con toda la ilusión del mundo”, destacó el preparador.

Merino intentará no desmantelar todo su once titular. “No hay que volverse loco, de la noche a la mañana las cosas no van a cambiar, hay que ser honestos y en la primera parte (en Cádiz) no estuvimos bien. Reforzaremos aquellas situaciones donde sí lo estuvimos en la segunda parte”, apuntó.

La situación, preocupante para la parroquia emeritense, sirve de disfrute para Merino. “Sinceramente, estoy disfrutando del día a día. Es un privilegio entrenar al equipo de mi ciudad, la confianza que me han mostrado, la plantilla que tengo…lo único que tengo ganas es de devolver esa confianza en resultados”, reconoce.

La plantilla romana cuenta con dos caras conocidas para la afición algecirista: Melchor, que jugó dos campañas en Segunda B con los albirrojos, y Migue Montes, que también tuvo un paso por La Línea. En el caso del delantero, está en proceso de recuperación de una lesión importante.

En casa, los blanquinegros solo han podido arrancar cuatro empates en seis encuentros (uno de ellos ante la Balona) y cayeron ante el Recreativo y el Villarrubia.