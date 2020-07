Mere: el arquitecto del Algeciras de los 100 puntos ficha por el Alcorcón

En la temporada 2014-15, el Algeciras se clasificó para la promoción de ascenso como primero con unos números abrumadores. Alcanzó los 100 puntos, el mayor registro conseguido nunca por el equipo y el mayor de la historia del Grupo X y de toda la Tercera División. Todo ello con una plantilla plagada de jugadores de la casa que alcanzaron un nivel de compromiso con escasos precedentes. El domingo 28 de junio de 2015 los algeciristas dieron su enésimo salto a la categoría de bronce tras derrotar a la Gimnástica Segoviana por 1-0. Fue inolvidable. Tanto que no es de extrañar que el algecirismo viva y se alegre con cada éxito (que no son pocos) del arquitecto de aquel conjunto extraordinario: Baldomero Hermoso Mere. Ahora, cinco años después de aquello, el entrenador va a emprender una nueva aventura con un proyecto tan atractivo en Segunda división como el del Alcorcón.

El algecirismo le desea suerte. Como ejemplo vale el capitán, Iván Turrillo, que ha aplaudido vía Twitter su fichaje.

Mere afrontará el próximo curso su segunda experiencia en la categoría de plata del fútbol español al frente del conjunto madrileño, equipo que esta última temporada soñó con la promoción con Fran Fernández en el banquillo y el sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov en sus filas. No parece probable que el ex balono y el ex algecirista coincidan, ya que el primero estaba cedido por por el Mallorca y, de momento, volverá a su club.

Mere Hermoso (el Puerto de Santa María, Cádiz; 1975) llega al Alcorcón avalado por las últimas temporadas realizadas al frente del Fuenlabrada, al que ascendió de Segunda B a Segunda y del que fue destituido en marzo tras una sobresaliente primera vuelta y una mala racha de trece partidos sin perder en la segunda. Fue técnico del Fuenlabrada durante 77 partidos con 33 victorias, 25 empates y 19 derrotas. Durante este tiempo su equipo sumó 104 goles a favor y 73 en contra.

Cádiz, Algeciras, Motril y Mensajero, todos de Segunda B, y como entrenador en equipos como el Portuense, Conil de la Frontera, Algeciras, Cádiz B y Fuenlabrada. Su salto profesional se produjo en 2015 cuando debutó en Segunda B con el Algeciras y después ascendió a Tercera con el filial del Cádiz. Su buena labor en estos equipos le valió para aceptar en 2018 filosofía de juego basada en un lema que ha paseado por otros equipos: "Todos antes que yo". El técnico portuense ha estado toda su vida profesional dedicado al fútbol, primero como jugador en el, todos de Segunda B, y como entrenador en equipos como el. Su salto profesional se produjo en 2015 cuando debutó en Segunda B con el Algeciras y después ascendió a Tercera con el filial del Cádiz. Su buena labor en estos equipos le valió para aceptar en 2018 la oferta del Fuenlabrada , con el que logró un histórico ascenso a Segunda. Junto a su cuerpo técnico de confianza, Mere Hermoso intentará implantar en el Alcorcón subasada en un lema que ha paseado por otros equipos: "Todos antes que yo".

Sus credenciales de técnico detallista, ordenado, intenso y partidario del trabajo físico son las que han provocado que la dirección deportiva del Alcorcón, que encabeza Emilio Vega se decidan por él tras dar por concluida la etapa de Fran Fernández. El reto es superar los números del técnico almeriense en el Alcorcón tras situar al equipo décimo de la clasificación con 57 puntos, a tres de la promoción, y salvado varias jornadas antes de la conclusión del campeonato. "Estoy muy agradecido por el trato y la confianza transmitida del Alcorcón. Intentaremos corresponder con dedicación, rigor y entusiasmo. Me consta que el fondo humano de este club está formado por gente humilde y trabajadora, tanto en el vestuario como en todas las áreas del club. El trabajo de Fran Fernández, cuerpo técnico, jugadores y dirección deportiva ha sido brutal y lucharemos por darle continuidad a eso", dijo Mere tras anunciarse su fichaje por una temporada con el conjunto alfarero.