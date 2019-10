Todavía con el sabor agridulce del empate del Algeciras CF después del 0-2 que tuvo el Córdoba CF en su poder, Enrique Martín compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirador para repasar lo acontecido y lamentar que su equipo no aprovechó del todo las muchas ocasiones de gol que hizo.

"Lo peor que nos ha pasado es ponernos 0-2 porque el equipo ha pensado que ya estaba y ya lo dije en la previa, que conocía al Algeciras e iba a ser un partido de mucha ida y vuelta, y si hubiésemos empatado a siete no hubiera pasado nada", explicó el técnico blanquiverde en su primera lectura del partido.

"En el segundo tiempo hemos tenido cinco clarísimas y ellos también han tenido sus opciones", reconoció Martín, que tildó el partido de "trepidante y bonito para el espectador pero a nosotros nos fastidia porque teníamos ahí los tres puntos". Con todo Martín señaló que "nos tiene que servir de enseñanza, aunque también hay que valorar al equipo que teníamos en frente, que es uno de los buenos equipos de la categoría", por lo que prefirió quedarse con que "hemos tenido nuestras opciones para ganar, no las hemos aprovechado, y cuando no puedes ganar al menos es bueno el empate".

Preguntado por el dominio de su equipo en el primer tramo del segundo tiempo, Enrique Martín aseguró que "ahí hemos podido matar el partido pero si no matas al contrario, por mucho daño que le hagas, ya se ha visto lo que puede pasar. Hay que matar siempre, pero estoy contento del esfuerzo de los chavales, que han trabajado".

Además, el técnico señaló que "lo bueno es que seguimos generando y teniendo ocasiones, podíamos haber ganado pero no hemos tenido acierto en esas ocasiones, como la última de Moyano en la que podíamos haber matado el partido", si bien resaltó que "el equipo ha competido a tope en un partido de mucho ritmo y ahora nos espera un partido igual de difícil que este", pensando ya en Cartagena.

Al ser preguntado por los merecimientos del rival y los propios, Martín reiteró que tuvieron "seis ocasiones clarísimas y no hemos ganado, pero lo importante es generarlas, ojalá en Cartagena generemos otras seis". "Algún día ganaremos por tres o cuatro goles si no nos confiamos y no nos dormimos", lamentó.