Mario Ortiz, un fichaje no tan inesperado

Cuando casi la totalidad del algecirismo daba por hecho que el primer fichaje de invierno sería un defensa, el Algeciras CF ha sorprendido con la incorporación de un mediocentro con tablas como es Mario Ortiz. Sin embargo, la sorpresa no es tanto si se analiza con detenimiento cuáles han sido los puntos flacos del equipo de Iván Ania en lo que va de temporada 22/23.

Nadie discute que el Algeciras ha flaqueado en labores defensivas en buena parte de los 17 partidos disputados hasta el momento, sin embargo no es un asunto que se debe achacar únicamente a la línea de atrás (habitualmente de cuatro jugadores), que además ha estado sumamente condicionada por las continuas lesiones. Sería caer en un error señalar solo a los zagueros porque la realidad es que el Algeciras ha padecido una falta de equilibrio evidente, y cuando un equipo se rompe suele ser por la fractura que se produce por la mitad del campo.

El Algeciras lo fio todo (o casi todo) el pasado verano a Borja Fernández, el centrocampista total del Nuevo Mirador, capaz de jugar de '8' y de '6' y con un recorrido del campo enorme. Pero Borja se rompió demasiado pronto y ahí se agravaron los problemas de una zona ancha con otros jugadores de un perfil distinto al del gallego. Ni el capitán Iván -a menudo sacrificado fuera de su puesto natural- ni Pepe Mena ni Unai Veiga, ninguno ha podido encajar del todo en rol de equilibrista que el Algeciras necesita por delante de la defensa. Ania dio la alternativa al canterano Iker Navarro, que gustó en los escasos minutos que pisó el verde con el primer equipo, pero después no ha considerado probarlo más, aunque el club sí ha blindado al algecireño porque le ve futuro.

Ese vacío es el que está llamado a ocupar Mario Ortiz, que es totalmente compatible con un Borja Fernández ya recuperado y con el resto de mediocampistas albirrojos. El cántabro viene del Pontevedra, con el que venció en el Nuevo Mirador en el último duelo de 2022 y donde no ha tenido el protagonismo esperado. Precisamente por esa situación se la ha abierto la puerta para trasladarse hasta el sur. En Algeciras la he reclamado un Iván Ania que conoce bien al veterano medio de su exitosa etapa en Santander con el Racing. No ha sido ni mucho menos un fichajes a tientas.

El Algeciras va a intentar recuperar la mejor versión de un Mario Ortiz que en forma puede ser un centrocampista diferencial. Muchos algeciristas recuerdan aquel partido de pretemporada con el Córdoba en el que el santanderino dio un recital. El hándicap con el que se va a encontrar Mario es, como ocurre siempre en enero, la necesidad de acelerar la adaptación al vestuario y coger el ritmo sin mucha dilación porque los que estén en marzo sobre el verde, serán en gran medida los que se jueguen todo en mayo.

El primer refuerzo de 2023 del Algeciras viene de un par de etapas fallidas ya que con el Hércules de Alicante tampoco funcionó el pasado curso. A sus 33 años, todavía tiene mecha y una buena oportunidad para reivindicarse en una categoría como la Primera Federación.

Mario Ortiz se sumará al trabajo del equipo este jueves y será presentado de manera oficial. Si la ficha se cursa a tiempo, podría estar en condiciones de al menos viajar con la expedición el sábado a Madrid para vivir como uno más el primer choque del año: ante el Castilla en Valdebebas.