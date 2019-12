El Algeciras CF se desplaza este sábado (17:00) al Lorenzo Cuevas para medirse con el Marbella FC en la decimoséptima jornada del grupo IV de la Segunda B. Con la adrenalina alborotada entre una afición que todavía disfruta de la victoria ante el eterno rival en el Clásico del pasado domingo, los del Nuevo Mirador hacen frente a un rival que desprende aroma a liguilla, un Marbella muy favorito que está invicto en su campo y que solo ha perdido un partido esta temporada... y tres en todo el año 2019.

El equipo de Emilio Fajardo viajará al completo y con dos bajas seguras: Pablo Ganet, sancionado a pesar del recurso que mandaron los albirrojos, y Jardel, lesionado, que confirmó que sufre una pequeña rotura en un abductor, lo que seguramente le hará perderse lo que resta de competición en 2019.

Alineaciones probables Marbella FC: Wilfred, Saúl, Lolo Pavón, José Cruz, Redru, Elías Pérez, Álex Bernal, Mustafá, Samu, Juergen y Manel. Algeciras CF: Lopito, Choco, Pablo de Castro, Benítez, Borja Vicent, Cerpa, Domínguez, Iván, Karim, Mario Martos y Antoñito. Árbitro: Juan Peña Varela (Sevilla). Hora: 17:00 (17ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Lorenzo Cuevas de Marbella.

El Algeciras acude a Marbella con 17 puntos, en el puesto de promoción, dos puntos por encima del descenso y a solo tres del noveno clasificado. En apenas un partido de distancia se mueven casi todos los implicados de la mitad baja de la clasificación, lo que enfatiza la igualdad que existe en el grupo esta campaña.

Los de Fajardo buscan su primera victoria a domicilio, algo que tuvieron muy cerca en Cádiz, hace ya casi tres meses, en Villarrobledo, Mérida o Sanlúcar... la mayoría, salidas en las que el Algeciras practicó buenos momentos de fútbol pero apenas logró botín. Lo ocurrido en El Palmar sigue reciente en la cabeza de muchos, aunque el Clásico y sus secuelas hayan eclipsado todo. "Estamos muy contentos, hemos disfrutado toda la semana", afirmó Fajardo en la rueda de prensa de este viernes. "Creo que fuimos muy superiores, no entro en lo demás. Ganamos donde teníamos que ganar, en el verde", agregó para zanjar el capítulo de la última victoria.

"Desde que llegué aquí he tratado de inculcar que hay que celebrar las victorias porque no sabes cuándo vas a volver a ganar, igual que las derrotas hay que sentirlas", prosiguió. "A partir del miércoles aquí (en el vestuario) solo se ha hablado del Marbella, fuera entendemos que no haya sido así", concedió.

"Sabemos de dónde venimos y queremos rematar 2019 y llegar bien al tramo decisivo"

Fajardo lamenta que Ganet se caiga del once justo ahora: "Pablo, por unas cosas o por otras, desde la pretemporada no terminaba de entrar y ahora llevaba una línea muy buena, nos estaba dando mucho y habrá que modificar el centro del campo", señaló el técnico, que deslizó su idea de "dar continuidad al equipo". Eso quiere decir que la única variante en el once sería un recambio para Ganet. Lo más lógico apunta a Cerpa aunque el míster podría desplazar a alguien al centro y dar entrada a Almenara en banda. En principio, el Algeciras debería repetir con la nueva defensa con Pablo de Castro de lateral izquierdo y arriba con el enrachado Karim.

"Tenemos claro cómo vamos a afrontar el partido. Es verdad que vamos moviendo cosas, hemos corregido y seguimos teniendo ocasiones de gol", apuntó Fajardo, que elogia a "un equipazo como el Marbella, con todas las aspiraciones del mundo, pero se van a encontrar a un Algeciras que va a querer quitarle el balón".

"Sabemos de dónde venimos, soy pesado en ese sentido, y hay que llegar bien al último tramo para conseguir nuestro objetivo", insistió el técnico del Algeciras. "Tenemos que sufrir pero ya sabemos que somos capaces de jugar al nivel que hemos jugado. Aquí no cabe relajación alguna porque el equipo está muy enchufado", sentenció.