El segundo entrenador del Algeciras CF, Juan Maraver, que se hizo cargo del equipo ante la cuarentena de Salva Ballesta por haber estado en contacto con un positivo, ha dedicado la victoria ante el San Fernando al primer técnico, que vio el partido desde casa: "Desde aquí quiero dar la enhorabuena y felicitar a Salva, que estuvo con nosotros, porque seguro que vivió el partido con mucha intensidad".

Maraver entiende que el partido fue dominado por el Algeciras: "Tenía una sensación de mucha seguridad desde el banquillo. En todo momento controlamos el partido, sobre todo en la primera parte, y con balón tuvimos ese plus. Es verdad que en el inicio de la segunda mitad, el San Fernando nos sorprendió. Nos puso en un aprieto y no nos los esperábamos".

El segundo entrenador valoró positivamente la reacción tras el 1-1: "Después del gol volvimos a ajustarnos, a sentirnos nosotros de nuevo y a controlar del partido sin olvidarnos de la profundidad. A pesar de que tenían uno menos, era muy importante buscar la portería y creo que tuvimos varios mano a mano y, cuando nos pusimos por delante, seguimos trabajando igual".

"En el mundo duran las cosas una jugada. Nosotros intentamos ser un equipo que domine varios sistemas. Muchas veces se piensa que jugar al fútbol es solo atacar y para mí defender bien o hacer una buena presión sigue siendo fútbol. Lo que intentamos es dentro de nuestro método utilizar todas las armas posibles", destacó Maraver sobre el sistema del Algeciras.

Sobre la rutina de trabajo del Algeciras, el segundo de Salva Ballesta destacó la importancia de ir paso a paso: "Lo del partido a partido parece un tópico, pero es que nosotros vamos entrenamiento a entrenamiento. Pienso en tener buenos descansos mañana (el domingo) y el lunes, en controlar situaciones frente a la pandemia y llegar a la semana lo más fuetes posibles para trabajar bien y seguir en la dinámica de ir mejorando y corrigiendo errores y ya llegar a ese partido en las mejores condiciones posibles. Hay que pensar en el próximo partido, pero yo pienso en el mañana".

Sobre la decisión de introducir a Alcázar por Melchor cuando se confirmó la baja de este último, y que obligó a modificar el dibujo, Maraver destacó el buen hacer del gallego: "Melchor ya sabíamos que tenía una molestia y pudo llegar a este y decidimos retrasar a Alcázar y que entrara Yago, a pesar de no haber podido entrenar todo lo que hubiéramos querido, pero ahí está el trabajo de los preparadores y el trabajo que hace él, no solo en el campo, para que pueda asumirlo con total seguridad para el equipo".

Maraver también se acordó de aquellos jugadores menos protagonistas, pero también claves en el buen devenir del equipo: "Después de lo que llevamos, de las cinco victorias consecutivas, quiero sacar a la luz el trabajo que está realizando esta plantilla porque hay jugadores que parece que participan menos pero son tan importantes como los otros y van a tener su oportunidad. Están trabajando a un nivel altísimo y eso hace que la plantilla vaya subiendo y esté a un nivel que sin ellos no sería posible".

Preguntado por la situación del San Fernando, Maraver confesó que en esta categoría ya se espera cualquier cosa: "Tampoco es que tenga una experiencia enorme, pero en los dos años que la he disputado, he visto de todo: equipos que estaban muertos y ascendieron como el Cádiz de Cervera. No me sorprende nada en Segunda B quizá porque me espero este tipo de cosas".