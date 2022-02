Manolo Sanlúcar: "El primer gol del Algeciras nos hizo daño y el segundo fue determinante"

Manolo Sanlúcar, el entrenador del Sanluqueño, cree que su equipo hizo a la perfección lo que había planteado ante el Algeciras y que solo la falta de acierto le privó de un mejor resultado. "Creo que lo merecimos con creces, pero al final lo que manda es el acierto y el gol", concedió.

"Lo primero, felicitar al Algeciras por su triunfo", comenzó Sanlúcar su comparecencia tras la derrota. "Nosotros jugamos el partido que queríamos jugar, creo que salió a la perfección en esos primeros 25 minutos en los que entiendo que nos podíamos haber puesto con una ventaja buena, lo merecimos con creces. Pero en ese minuto 25 el Algeciras te castiga como sabe: un robo y la movilidad de Roni, que define bien", señaló.

"Ya con el gol nos costó un poco más en la primera parte, nos hizo daño. El segundo fue una pena, una jugada mal defendida por dentro y ellos llegan muchos al área. Hasta con el 0-1, lo habíamos hablado, sabíamos que podíamos volcarlo, pero ese 0-2 fue determinante", explicó.

Sanlúcar, no obstante, cree que sus jugadores fueron capaces de insistir en la segunda mitad: "Creo que no ayudé al equipo en esos primeros dos cambios, aún así, sin continuidad, el equipo siguió generando ocasiones al menos para recortar con situaciones de gol increíbles que no han entrado", lamentó.

"Puedes ver cualquier partido del Algeciras fuera o en casa y no creo que en ninguno haya tenido tan pocas apariciones en el área como en este, lo que pasa que sí ha tenido un acierto importante porque Roni se mueve con los dioses en esa zona", argumentó el míster verdiblanco.

Sanlúcar no cree que el cansancio físico de la semana haya pasado factura, felicitó a sus pupilos por "estar ahí hasta el final insistiendo" y remarcó la importancia de cometer "cero pérdidas en nuestro campo, eso es lo que no podemos hacer porque nos condena".