El Manchester de Gibraltar acusa a un jugador del Algeciras B de insulto racista en un amistoso que acaba suspendido

El Manchester 62 FC de Gibraltar ha denunciado de manera pública un episodio de racismo por parte de un jugador del Algeciras B, el filial del Algeciras CF, en un partido amistoso celebrado el pasado sábado en el Peñón que acabó suspendido tras una enorme trifulca entre los futbolistas de ambos equipos. Ambos clubes han condenado los hechos y están investigando de manera pormenorizada lo ocurrido en unos incidentes lamentables y en contra del espíritu deportivo.

El Manchester 62, club de la Primera división gibraltareña, ha trasladado una denuncia de racismo a través de sus redes sociales. Una vez desatados los incidentes, que forzaron al árbitro a suspender el amistoso, se vieron implicados en la tangana jugadores de ambos conjuntos. Según testigos en las gradas y como asegura Gibraltar Sports News, el técnico Allen Bula, exseleccionador absoluto de Gibraltar, tuvo una confrontación con sus propios jugadores.

El comunicado del Manchester 62, traducido del inglés, dice así: "Durante nuestro partido amistoso contra el Algeciras CF -no especifica que se trata del Algeciras B-, uno de nuestros jugadores recibió un insulto racista por parte de un jugador del Algeciras, lo que provocó una confrontación múltiple entre jugadores a ambos lados del campo, resultado suspendido el partido al poco de comenzar la segunda parte".

"Todos los miembros del Manchester 62 FC condenan enérgicamente el racismo de cualquier tipo y continuarán trabajando para abordar estos atroces hechos en la manera apropiada para reflejar el profesionalismo esperado de nuestro fútbol", continúa el comunicado del club gibraltareño.

"Nos gustaría abordar la desinformación en redes sociales sobre nuestro director de cantera y manager sub17 Allen Bula", afirma el club, que sostiene que Bula tuvo varias charlas con sus jugadores para pedirles que mantuvieran "un comportamiento profesional durante el incidente" y que lo ideal en el futuro, si se repite algo así, es que los futbolistas se dirijan a su manager para trasladar los hechos y tomar las protestas oportunas.

"Esperamos que el Algeciras CF aborde este terrible incidente con sus jugadores y cuerpo técnico porque no hay lugar para este comportamiento en el campo ni en la sociedad. Nuestro club continuará investigando este incidente de racismo y estudiará posibles medidas si son necesarias", sentencia el Manchester 62.

El Algeciras CF, que ha confirmado que el equipo participante en el amistoso fue el filial senior, comparte la condena a cualquier hecho de esta índole y está investigando en profundidad lo sucedido el sábado en Gibraltar. Los dirigentes albirrojos también se van a poner en contacto con la directiva del Manchester 62 para esclarecer lo antes posible lo sucedido y tomar las medidas oportunas.

Club Statement regarding our friendly today against Algeciras CF. pic.twitter.com/1JMTFcHXEU