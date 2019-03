Los lucentinos llegan al completo, sin presión y en su mejor momento

El CD Ciudad de Lucena llega al Nuevo Mirador con todo su arsenal, con la permanencia más que encarrilada y en su momento más dulce de la temporada. Y dispuesto a dar la campanada.

El conjunto que dirige Diego Caro, noveno de la tabla, encabeza la otra liga del grupo X, la de los mortales que no han alcanzado para pelear por un puesto en la fase de ascenso. El técnico desplaza a todos sus jugadores: recupera a Quique Roldán –su máximo artillero– y Curro Pérez, y tiene a Diego Sánchez algo tocado, por lo que será duda hasta última hora.

Caro entiende que el Ciudad de Lucena tiene que ofrecer su “mejor versión para poder hacer daño” a un Algeciras al que ve “muy reforzado” tras la llegada de Fajardo y de los fichajes. “Preveo un partido difícil ante uno de los rivales más fuertes de la categoría. El Algeciras es un equipo confeccionado para ascender. Además en este mercado invernal creo que es de los equipos que más y mejor se reforzó. Firmó muy buenos jugadores que le han dado un salto de calidad a la buena plantilla que ya tenía. Han echado el resto para intentar meterse en liguilla y lograr el ascenso”, señaló el preparador de los cordobeses.

Los aracelitanos cayeron en su último desplazamiento, en Chapín, pero vienen de haber ganado en campos como Las Cabezas, Sevilla o Conil. Además, en las últimas cinco jornadas sumaron cuatro triunfos. “Nosotros no tenemos nada que perder. Vamos sin presión, con una clasificación muy buena y mucha tranquilidad, pero sin relajaciones. No vamos de paseo, queremos ponerle las cosas muy difíciles. De momento no somos inferiores a ningún equipo”, sentenció el entrenador del cuadro celeste.