Javi Viso: "La clave no es ganar este partido, sino ganar muchos"

El entrenador del Algeciras, Javi Viso, no quiere que el partido del domingo en el San Rafael de Los Barrios frente a la Unión adquiera carácter de final. Es consciente de que suceda lo que suceda habrá no un partido, sino muchos detrás. Y de paso trata de disminuir la carga emotiva, aunque asume que se trata de un “partido especial” y que una victoria serviría a los algeciristas para tomar impulso en una competición, la del grupo X de Tercera, que se demuestra más compleja cada semana.

"Nosotros tenemos que ganar siempre, cada vez que pierdes ya ves cómo está la categoría, tú ganas y los rivales pierden o al revés”, explicó ayer el míster de los albirrojos en rueda de prensa.

“Al partido de Los Barrios hay que darle la importancia que supone ganar los tres puntos. Para mí no es clave ganar un partido determinado y sí ganar los máximos posibles para acabar entre los cuatro primeros y estar bien en la liguilla de ascenso. Ganarle a Los Barrios y no hacerlo a los demás no me vale”, sostiene.

Viso asume que la dinámica en estos momentos de la Unión es mejor que la de los de La Menacha, pero resta valor a los sucedido antes de que los jugadores salten al choque: “No hace falta táctica ni motivación extra, los dos equipos van a querer ganar y las dinámicas en estos partidos no importan; es un día especial”.

La prueba de que se trata de un partido significativo es la forma en que se vive en su caseta: “La semana antes del partido del Cádiz B, la gente pensaba ya en la cita de Los Barrios, no es que se descuidara, pero es algo que no se puede evitar cuando hay tantos amigos o compañeros y ya en prensa salía el horario rectificado, llamaban a los jugadores de uno y otro equipo para hablar de ese asunto...”

“Todo eso se hablaba en el vestuario y el derbi empezó una semana antes, pero ya está aquí así que ahora sólo tenemos ya que esperar al domingo, salir al campo y darlo todo".

“Para jugar ante un equipo como Los Barrios tampoco hay que motivar al personal”, desliza. “Los jugadores ya están extramotivados, tienen ganas de jugar este partido y hacerlo bien”.

En un momento en el que perder puestos en la clasificación ha inquietado a su parroquia, Viso pide tranquilidad y recalca que acabar entre los cuatro primeros “va a depender” del Algeciras: “Sabemos que los equipos están arriba van a perder pocos partidos, dependerá que saquemos los nuestros”.

“Es el momento de estar con calma, tener la cabeza fría, no dejarse llevar por nervios que pueden pasar factura y esperar acontecimientos”, acaba. “No esperaremos al 30 de enero, pero podemos tener margen de un par de partidos, serenarnos, llegar los refuerzos de los que se habla y que el equipo pegue otro tirón”, explica.

El Algeciras CF podrá contar frente a la Unión con su último fichaje, Borja Vicent, que ya tiene regulada su licencia, pero no con Miguelito, para quien el entrenador pide “paciencia”.