El Linares, al alza entre aplazamiento y aplazamiento

El Algeciras CF se las verá este sábado (17:00) con el Linares Deportivo, un equipo que también atraviesa una buena racha de sensaciones y resultados a pesar de que se ha visto afectado más que ninguno por los aplazamientos derivados del coronavirus. El rival albirrojo no pudo jugar el pasado fin de semana y tiene dos partidos pendientes por el Covid, dos cartuchos extra en su lucha por la permanencia en el grupo II de la Primera RFEF.

El Linares ocupa la 14ª plaza con 34 puntos, nueve menos que los algeciristas y solo uno por encima del descenso, pero los azulillos podrían sumar seis puntos más en las dos citas pendientes, ambas en Linarejos, con el Sanluqueño y el Betis Deportivo, dos rivales directísimos por la salvación. El duelo con el Sanluqueño lo disputarán el próximo miércoles 30.

La clasificación del Linares se antoja por tanto bastante irreal y choca con las sensaciones de un conjunto que ha ganado sus dos últimos compromisos: 0-2 en Alcoy -uno de los campos complicados del grupo- y 3-1 al Andorra, aspirante el ascenso, en una cita que también había sido pospuesta por el Covid.

Los hermanos Alberto y Enrique González han devuelto su sello a un Linares combativo que está sobrellevando la atípica situación de tener que jugar más los miércoles que los fines de semana. De los últimos cinco partidos, los azulillos solo han perdido uno, en Valdebabas, donde cayeron con rotundidad.

Como visitante, el Linares se encuentra en la mitad alta del grupo ya que los azulillos han sumado en ocho de sus catorce desplazamientos, con cuatro triunfos.

Los de Linarejos vivieron su particular metamorfosis en invierno con las bajas de Andriu, Víctor Fenoll, Luis Castillo, Fede Olivera, Nauzet, Cañete y David Luna; y las llegadas de Razak, Admonio, Adán Gurdiel, Marc Caballé y Javi García.

"También llegamos en buen momento"

Alberto González, el técnico del Linares, espera "un partido muy bonito" en el que "se dan todos los alicientes para que se dé un gran espectáculo". "El Algeciras es un equipo que está en un buen momento, la afición está respondiendo, he tenido la suerte de ver varios encuentros en directo y hay un gran ambiente; pero nosotros también llegamos en buen momento y se va a desplazar gente nuestra, así que el partido lo tiene todo".

González considera que "el Algeciras ya era una gran plantilla antes y encima se ha reforzado bien en el mercado de invierno". El malagueño destaca de los de Ania "no solo la dinámica, trabajan bien colectivamente, tienen recursos individuales y delanteros que están bien de cara a gol".

El técnico ve al Linares "muy bien en todos los sentidos". "Recuperamos a la gente y conseguimos los resultados, y ahora tenemos ambas cosas. El sentirnos fuertes, el ver que estamos equilibrados a nivel de juego, con gente que está en muy buena forma y encadenamos dos victorias que te dan ese plus", argumentó González.

El entrenador azulillo no cree que el arbitraje vaya a estar condicionado por las protestas algeciristas: "No creo, los árbitros estarán al margen e irán a hacer su partido porque también ellos quieren dar el pasito a la siguiente categoría, todos nos estamos jugando algo". Sobre los dos penaltis no pitados ante el Albacete, Alberto González considera que "hay días que te los pitan y otros que no" y agrega: "Aquí sí se los pitaron y eran muy interpretables. Romero es un jugador que está siempre al límite y es difícil de valorar".

El míster avanzó que Perejón y Marc Caballé serán bajas por problemas físicos. González lamentó que el Nàstic se haya negado a atrasar la visita del siguiente fin de semana del sábado al domingo ya que el Linares juega el miércoles uno de sus dos partidos pendientes.