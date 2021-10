Algeciras, a por otro arreón

El Algeciras CF, con la velocidad de crucero puesta, hace escala en Linarejos este sábado (17:00, en directo por Footters) para medirse al Linares Deportivo. El equipo de Iván Ania defiende su privilegiado puesto de playoff de ascenso en la octava jornada del grupo II de la Primera RFEF. El delantero Rafa Tresaco y el central Jordi Figueras, lesionados, son las dos únicas bajas de la expedición albirroja.

El algecirismo disfruta de un momento dulce. Desde el Clásico, la escuadra de Iván Ania ha sumado diez puntos de doce, ha ganado dos salidas consecutivas y ha marcado la friolera de doce goles en cuatro jornadas. Tras la exhibición ante el Costa Brava, el Algeciras es el segundo conjunto más realizador del grupo (15) y cuenta con dos de los máximos artilleros en la dupla formada por Álvaro Romero y Roni.

Alineaciones probables Linares Deportivo: Nauzet; Fede Olivera, Andriu, Josema, Barbosa, Marc Castells, Carracedo, Rodri, Fran Lara, Luis Castillo y Hugo Díaz. Algeciras CF: Iván Crespo; Almenara, Robin, Mariano, Tomás, Villapalos o Borja, Alcázar o Víctor López, Iván, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Albacete). Hora: 17:00 (8ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Linarejos. Antecedentes: El Algeciras cuenta con innumerables visitas a Linarejos, pero al actual Linares Deportivo solo lo ha visitado dos veces, en la 2015/16 con una derrota por 2-1, y el pasado curso, con un revés por 1-0, ambos en el grupo IV de la Segunda B.

Los del Nuevo Mirador, con 12 puntos en la tabla, empezaron la jornada a un solo punto del segundo y con seis de colchón sobre el descenso que precisamente marca el Linares. El excelente momento deportivo se une al impulso institucional protagonizado por Félix Sancho. El burgalés está convencido de que el Algeciras puede estar en la pelea por las cotas más altas desde esta misma campaña. "Félix es una persona muy positiva, que transmite ambición y eso nos viene a todos", dijo Ania sobre el de Burgos. "Tiene un espíritu ganador y sabe de fútbol, y eso es importante. Siempre lleva una misma línea y es la de transmitir tranquilidad", subrayó.

Con las bajas del inédito Rafa Tresaco -Ania pide paciencia con la recuperación del ariete- y el también lesionado Jordi Figueras, el entrenador del Algeciras dispone de casi todo su arsenal ya que la pasada jornada recuperó a Pepe Mena y Pelayo. El sevillano incluso dispuso de unos minutos. Con el once inicial meridianamente claro -la afición empieza a aprenderse la columna vertebral-, la cuestión está en saber qué matiz introducirá el entrenador ahora que tiene más variantes en el centro del campo, donde Borja se estrenó como titular con fuerza. ¿Repetirá Borja o volverá Villapalos? La banda derecha está siendo la otra zona en la que más ajusta el asturiano según el rival. ¿Alcázar, Víctor López o Zabarte?

"Vamos a Linares a intentar hacer un buen partido y a por los tres puntos para seguir en la dinámica positiva", señaló el técnico en la rueda de prensa de la previa. "Sabemos de la dificultad y del nivel del rival, que viene de hacer un buen partido en Baleares, donde se pudo llevar la victoria. El Linares ha tenido esa reacción con el nuevo entrenador aunque tuvieron un accidente contra el mismo equipo que nosotros (el Cornellà)", explicó.

Ania espera a un oponente "con una idea clara, buena presión y que nos lo va a poner difícil". "Ganaron en Sanlúcar y empataron en un campo complicado con el del Baleares, entiendo que han tenido una reacción positiva", insistió. "Nosotros tenemos que ser capaces de salir de su presión y penalizar sus puntos más débiles", prosiguió el míster, que rehúye cualquier tipo de triunfalismo. "Como salgamos a ver qué pasa en Linares vamos a tener problemas. Será un partido para tirar de recursos y oficio, para ser ambiciosos, trabajar y tener humildad".

El algecirista sí concede que "hubo un punto de inflexión, una primera victoria que nos dio una tranquilidad que nos permitió ganar en confianza y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo, adquiriendo solidez defensiva y eficacia arriba", afirmó. "Pero si no ganamos en Linares volveremos un poco a la normalidad. Lo más difícil en el fútbol es ganar todos los domingos porque cada semana es una final".

Ania recalca que la Primera RFEF "es una categoría en la que puedes ganar a todos y perder con todos". "Yo estaba convencido de la capacidad del equipo desde el primer día. No es necesario gestionar ninguna euforia porque todavía no hemos hecho nada. No nos podemos venir arriba", advirtió.

Sobre la racha goleadora, encarnada en Álvaro Romero y Roni, Ania entiende que "hay que aprovechar el momento de los delanteros, que llevan un número importante de goles". "Desde que dije que no teníamos mucha eficacia van doce goles en cuatro partidos", remarcó.