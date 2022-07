Leiva, a la afición del Algeciras: "Me habéis ayudado a dar el salto"

Álvaro Leiva se ha despedido del algecirismo con una carta llega de orgullo y agradecimiento. El algecireño, ya nuevo jugador del Real Madrid Castilla, eleva por encima de todo a la afición, a una hinchada que le colmó de cariño desde el primer día que alcanzó el primer equipo. Leiva lo tiene claro: "Me habéis ayudado a dar el salto al fútbol profesional".

La carta de despedida del algecireño dice así:

"Llegó el momento de despedirme de la que ha sido, es y será siempre mi casa. Es el momento de emprender un nuevo camino, pero me llevo y tendré siempre presente el bonito recuerdo de lo que he vivido y disfrutado estos años aquí".

"Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia esta gran familia con la que he vivido experiencias y momentos únicos e inolvidables en el Nuevo Mirador".

"En el fútbol como en la vida se pasan buenos y malos momentos pero yo en mi Algeciras siempre me he sentido muy arropado, por eso puedo decir con orgullo que me siento afortunado de haber vestido la camiseta del equipo de mi ciudad y dejarme la piel por el escudo en cada partido".

"Esta temporada hemos logrado el objetivo inicial y el sueño que todos teníamos lo hemos acariciado con la yema de los dedos. Ha faltado muy poco, pero estoy convencido de que pronto se conseguirá y el club estará donde se merece".

"Por todo ello, debo dar las gracias a esta directiva, cuerpo técnico, personal del club, compañeros y, sobre todo, a la afición que me ha dado tanto cariño. Entre todos me habéis hecho crecer como persona y como jugador, pero además me habéis ayudado a dar el salto al fútbol profesional. Nunca lo olvidaré...".

"Os deseo lo mejor y os llevaré siempre en mi corazón", acaba Leiva.