El entrenador de Las Palmas Atlético, Juan Manuel Rodríguez, se mostró muy crítico con el juego del Algeciras CF en su visita a las islas Canarias. El técnico local afirmó que el Algeciras no hizo "nada" en el campo y que no se mereció la victoria a domicilio.

"El Algeciras prácticamente no hizo nada. Marcó un gol y se llevó tres puntos. No puedo juzgar al rival. No estuvo en el campo. Solo los diez primeros minutos, a partir de ahí nada. Si me dices algo que haya hecho el rival lo puedo juzgar, pero, ¿qué voy a juzgar del Algeciras? ¿Que se ha llevado tres puntos pero sin merecimiento? En este caso se los llevó, pero la realidad es otra", alegó el técnico del club canario.

Rodríguez también lamentó la expulsión que dejó a su equipo con diez y el criterio seguido por el colegiado para tomar esa decisión: "El jugador había tirado y no solo es que no había marcado, es que le pega mal al balón. Es difícil juzgar. Por esa regla de tres, en el caso de Joel la semana pasada también es expulsión. Nos está tocando a nosotros la situación mala de los detalles que deciden de un lado hacia otro. Nosotros también fallamos un penalti pero tuvimos todo el dominio con diez hombres. Es increíble".

El técnico finalizó deseando que el dominio de sus hombres hoy dé sus frutos en forma de puntos en las próximas jornadas: "La dinámica tendrá que cambiar de alguna manera. Si lo estás haciendo bien, si estás llegando, si dominas las ocasiones y al final no consigues el propósito, es una dinámica que hay que romper. Esperemos que se rompa pronto, porque tenemos jugadores lesionados y nos hacen falta para tener una compensación mayor de la plantilla".