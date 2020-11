El técnico del Marino, Kiko de Diego, valoró negativamente el partido realizado por los suyos en la derrota en el Nuevo Mirador por 2-1 ante el Algeciras. De Diego calificó de mal juego el de los suyos, especialmente tras adelantarse en el marcador. "Existimos durante 20 minutos, el resto fueron superiores. A partir de ahí solo hubo un equipo y fueron ellos".

El entrenador del conjunto canario incidió en que su equipo necesita más para puntuar, algo que todavía no ha hecho en la temporada. "Si haciendo buen partido no sumamos puntos, imagínate haciendo un mal partido. No estuvimos aquí. Nos faltó de todo, pero de esto se aprende e intentaremos que no ocurra más".

De Diego recalcó la debilidad defensiva de los suyos e incidió en la necesidad de trabajar más esa faceta. "A balón parado nos falta mucho por mejorar, porque hemos encajado ya varios goles". "Tenemos un presupuesto bajo, una plantilla corta e intentaremos luchar al máximo para estar en la categoría, pero en este grupo hay muchos equipos importantes y con plantillas de muchísimo dinero", añadió.

Sobre el Algeciras, destacó especialmente la calidad de la línea de mediapuntas. "El Algeciras es un buen equipo. Tienen a jugadores de cantera como Serrano y el jugador diferencial es Romero, que se mete por dentro y genera muchísimas situaciones de filtrar pases. Luego entra Yelko, que viene del Atlético Baleares, y es un jugador contrastado. No cabe duda de que tienen muy buen equipo".

"Sabíamos que a la contra nos podían generar muchísimos problemas. Empezamos con 4-1-4-1 y lo cambiamos a dos pivotes porque nos generaban esas situaciones de superioridad por dentro y banda, sobre por todo la izquierda. Nos filtraron un montón de pases. Pasamos a jugar con 3 centrales, algo que ya teníamos trabajado, pero ellos tienen esos tres mediapuntas. Nos generaban peligro y luego en un córner nos hicieron el gol", finalizó.