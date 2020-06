Adiós a Karim: se va otro héroe del último ascenso del Algeciras

Karim Abubakar ya es historia del Algeciras CF. El delantero ha confirmado este miércoles una marcha cantada para afrontar nuevos retos lejos del Nuevo Mirador. Se va uno de los héroes del último ascenso algecirista a Segunda B, el delantero cuyo gol ante la UD Los Barrios en el último suspiro dio la clasificación para el playoff en el que los albirrojos después lo bordaron, también con él como protagonista.

Karim llegó como refuerzo de invierno a un Algeciras en el que acababa de tomar el mando Emilio Fajardo. El ariete de Ghana se integró pronto y respondió con goles a la necesidad. Pero Karim se ganó al público de La Menacha con su entrega y sacrificio. El de Accra no tardó mucho en contagiarse del espíritu algecireño hasta ser prácticamente uno más del barrio, como si hubiese nacido en La Bajadilla.

El punta africano renovó tras el ascenso y el pasado curso fue el delantero con más minutos en el elenco algecirista. Karim marcó tres goles en los 26 partidos que disputó, el más recordado por la grada el que hizo ante la Balona en el Clásico que ganaron los albirrojos en el Nuevo Mirador.

"Pues nada familia, llegó el momento que no quería, pero que algún día tenía que llegar", comienza Karim en su carta de despedida. "He disfrutado mucho defendiendo esta camiseta. Solo tengo palabras de agradecimiento a este club, afición y ciudad por todo", asegura.

"Gracias a las directivas, Miguel Ángel y Mané por esa oportunidad que me habéis dado para estar en la historia de este gran club. Gracias a todo el cuerpo técnico, a Miguel Ángel (el utillero), eres top; gracias a mis compañeros, poco a poco me acogisteis como uno más y de todos he intentado aprender algo y hemos disfrutado mucho en el vestuario con esos bailes; gracias a mi capitán, Iván Turrillo; gracias por supuesto a la afición por el apoyo incondicional que me ha dado siempre, por vuestro cariño, vuestro respeto y vuestro aliento. Ha sido un honor jugar para ustedes y defender juntos este escudo", sentencia.

"Sin ustedes no habríamos vivido el partido de Los Barrios, el penalti de Jaén, el gol de Socuéllamos que siempre quedarán grabados en mi corazón", sostiene Karim en referencia a los momentos más especiales del ascenso. "Gracias, gracias, gracias y mil gracias a todos por hacerme sentir como en casa. Desearos toda la suerte del mundo y estoy orgulloso de haber vestido esta camiseta y formar parte de la historia de este gran club. Esté donde esté siempre seré un algecireño más. Hasta pronto familia y vamos Shira", acaba.