José Juan Romero: "Debido al césped no va a ser el partido que ni uno ni otro queríamos"

José Juan Romero, el técnico de la AD Ceuta FC, asume que el terreno de juego de las pistas de atletismo de Loma Margarita condicionará el partido que su equipo y el Algeciras CF disputarán el próximo domingo (12:00). El técnico, que también echa de menos el ambiente que se podría haber vivido en el Murube, augura un encuentro "bonito" para los aficionados. "Tenemos que disfrutarlo porque somos privilegiados", invitó.

"Dada la superficie del césped no va a ser el partido que ni uno ni otro querríamos", aceptó Romero tras ser preguntando por las claves que pueden marcar el Derbi del Estrecho. "Tenemos unas instalaciones espectaculares, pero el césped no está del todo bien a pesar de las palizas que le estamos dando y mucho está aguantando", reconoció.

"Hay una diferencia de cómo estaba el campo del Rayo Majadahonda a cómo va a estar el nuestro. Es un aspecto que va a afectar a ambos equipos, porque al Algeciras también le gusta tener el balón y ser protagonista, porque ambos equipos tenemos bastante talento. Además el Algeciras ya tiene el poso y la experiencia de estar en esta categoría, y con unos jugadores que saben que van a dar el nivel. El partido serán detalles, y nosotros tenemos que ser inteligentes y dominarlos, sin prisas, siendo agresivos con y sin balón, y saber que aunque ellos se muevan en esta categoría, nosotros no tenemos nada que envidiarles, y seguro que le vamos a competir extraordinariamente", explicó.

"La pena es no jugar en el Murube porque allí se viviría un ambientazo", prosiguió el técnico del Ceuta. "Pero este es nuestro campo para ganar el domingo y aquí hay que morir. Sí es verdad que en el fútbol con las pistas de atletismo se pierde y lo estamos viendo en que hay muchos campos en que se está quitando porque no es el fútbol verdadero. No es lo mismo un Murube cuando ruge que esto, pero seguro que los que vengan al campo nos van a llevar en volandas", manifestó.

La primera victoria de los caballas, en el reestreno del técnico en el banquillo, ha inyectado un chute de moral como era de esperar. "Los equipos son estados de ánimo y son muy importantes. Cuando llegué el vestuario me dio una sensación espectacular y de tener capacidad de superar las adversidades. Ahora estamos más contentos por sacar los tres puntos que nos sirven para que los jugadores crean que pueden hacer cosas importantes", aseguró.

"En el fútbol dependemos de ganar. Ganar es una satisfacción que dura una semana y, sobre todo, después de una dinámica tan negativa y en un campo tan complicado. Ganar nos ha servido para reforzarnos y convencernos de que le vamos a pelear a cualquiera", insistió.

Romero entiende que el Ceuta había hecho merecimientos en las cuatro primeras jornadas. "No es normal en esta categoría tener tantas ocasiones en un campo rival y ser superior en tantas fases de encuentro. Creo que mejoramos mucho sin balón y fue un partido muy completo, aunque insisto que este trabajo acumulado también es mérito del míster anterior. Hay que insistir en seguir creciendo en esta categoría tan exigente, sobre todo porque cada partido va a tener muchos momentos diferentes", valoró.

El míster sevillano no quiere calificar el Derbi del Estrecho como decisivo a estas alturas: "Estamos en el principio. A largo objetivo no hay partidos decisivos, hasta que no juegas las últimas jornadas. A estas alturas ningún resultado decide la campaña. El partido del domingo tiene la importancia vital de tres puntos, como todos, y a eso vamos. Es verdad que es un derbi, que va a haber un ambiente extraordinario y ante un extraordinario equipo, pero vamos a salir al doscientos por cien como ante cualquier rival".

Sobre el posible once, Romero deja abierta la puerta de novedades: "Siempre puede haber cambios. No me gusta repetir los onces y también en función de los rivales puedo ver perfiles que puedan hacer más o menos daño. No es tanto los sistemas a la hora de jugar como los perfiles de los futbolistas que pueda tener"