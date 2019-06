El Colegio Nacional de Árbitros ha designado al tinerfeño Jorge López Santos para dirigir el decisivo partido de vuelta en la final por el ascenso a Segunda B que disputarán este domingo (11:00) la UD Socuéllamos y el Algeciras CF en el estadio Paquito Giménez de la localidad ciudadrealeña.

El trencilla quedó marcado por arbitrar un Santa Úrsula-Tenerife B en el que el exalgecirista Santi Luque, del equipo tinerfeño, fue acorralado y agredido dentro de una portería al finaliza el partido. “Tras finalizar el partido varios jugadores del Santa Úrsula acorralaron al dorsal número siete don Santiago Jiménez Luque, Santi, del Tenerife B, dentro de una portería, siendo agredido por el dorsal número 13, don Samuel Vera Díaz, del Santa Úrsula, que golpea con su puño varias veces”, recogió en el acta López Santos.

“Tras finalizar el encuentro varios aficionados (unos diez aproximadamente) del Santa Úrsula, identificando que pertenecían a la afición local, dado que animaban a estos, invadieron el terreno”, relató en su día. “También cuando nos disponíamos a entrar al vestuario arbitral desde la grada nos arrojaron una botella pequeña de plástico vacía, una lata de metal vacía y una piedra pequeña, no impactando ninguno de esos objetos. Y desde detrás de la portería, fuera del terreno de juego, nos lanzaron dos piedras grandes, teniendo que poner la mano, para que éstas no me golpearan”.