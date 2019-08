El técnico del Villarrubia CF, Javi Sánchez, se mostró muy feliz por el empate de su equipo frente al Algeciras CF en la primera jornada liguera en Segunda B, una categoría que el club al que entrena no había pisado jamás.

Sobre el penalti que no señalizó el extremeño Delfa Ramos en el minuto 38, Javi García tiene su propia versión: "Creo que la polémica ha sido por una mano apoyada al caer, lo que la norma dice claramente que no es mano. El árbitro ha estado valiente. El Algeciras ha podido ganar el partido pero no ha estado acertado de cara a portería y no creo que haya sido determinante".

"Estamos satisfechos. Porque sabíamos que veníamos a un campo complicado, con un buen rival que juega sobre su terreno y con su afición, con dimensiones más grandes que las que tenemos nosotros habitualmente. Creo que nos hemos adaptado bastante bien".

"Es cierto que el Algeciras tuvo más ocasiones, pero si hubiéramos estado un poquito más tranquilos en zona de ataque, podíamos habernos llevado el partido", advirtió Sánchez.

"Hemos tenido que ir adaptándonos y coger confianza. Es una categoría nueva, un equipo con muchos jugadores nuevos. Hemos empezado bien, dominando los primeros diez minutos y dominando, teniendo el balón y sin tener que correr detrás de él".

"En el minuto 7, minuto 8, empezaba a dominar el Algeciras y hemos sufrido. Poco a poco nos hemos dado cuenta de que si teníamos tranquilidad, personalidad y confianza podíamos generar peligro. En menor número que el Algeciras, pero así ha sido", añadió.

Javi García insiste en su idea de fútbol: "Tenemos una idea de juego que trabajamos y vamos a seguir trabajando. Más en un campo como éste, con unas dimensiones tremendas. Es cierto que hemos estado imprecisos en algunas salidas. Es cierto que, cuando salíamos, conseguíamos algunas ventajas a la hora de atacar. En otros partidos plantearemos otras cosas. Se lo pido a los jugadores y, si lo hacen, no les puedo echar nada en cara".

"Al final, es un debut en liga. En una categoría nueva. Hay presión, tensión y nervios. También un terreno de juego diferente, porque el nuestro es sintético. Y nuestro campo es bastante más reducido. Nos ha costado. Sobre todo para correr detrás del balón. Incluso la humedad y temperatura son diferentes a las nuestras. Hemos venido a competir y salgo satisfecho", abundó .

García alabó la garra de sus futbolistas y concretó en la figura de Víctor "es un guerrero. Lo demuestra siempre. Ha metido la cabeza en una situación crítica, que era gol. Y lleva dos brechas en la cabeza, cerca del ojo. Le van a tener que coser y hacer alguna prueba para descartar fracturas. Muy agradecidos porque una vez más nos demuestra que es un animal y se deja todo por sus compañeros".