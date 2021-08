Iván, un capitán más motivado nunca

Con una felicidad que no le cabe en el pecho y con muchísima motivación. Más que nunca se podría decir. Iván Turrillo afronta, por fin ya con la renovación sellada, firmada y en el cajón, la temporada más ilusionante de su dilata carrera con el Algeciras CF. "Después de quince años y de haberme tragado todo tipo de campos, quería jugar con el Algeciras en una categoría más exigente", confiesa el algecireño. Y a fe que lo hará porque a partir del 28-29 de agosto arranca una Primera RFEF que promete altísimos vuelos.

El capitán albirrojo, cuya renovación sigue pegada en carteles repartidos por la ciudad, deja atrás "un verano más complicado de lo normal" dado que su situación laboral y el salto de categoría del club hacían "mucho más difícil compaginar trabajo con fútbol". Era una traba que Iván tenía muy presente desde que terminó la temporada de ensueño del pasado curso en Almendralejo.

"Yo siempre he tenido la ilusión de poder jugar con el Algeciras en una categoría mucho más exigente. Llevo quince años y me he tragado categorías y campos de todo tipo, algunos muy complicados, y la verdad es que tenía en mi cabeza que quería jugar con el equipo de mi ciudad porque además es mi pasión", explica en la rueda de prensa facilitada por el club tras el amistoso en Marbella ante el Baleares. "Lo hemos peleado, se ha solucionado y estoy muy, muy contento", dice Iván, agradecido al esfuerzo que el club y su empresa, Acerinox, han realizado para que la próxima andadura se pueda dedicar al fútbol sin ataduras.

A sus 32 años, los cumplió durante el playoff de ascenso, y tras haber hecho una gran campaña en su última andadura en la Segunda B, el centrocampista se siente en un buen momento para disfrutar del fútbol y competir. "En el partido del Cádiz venía de estar parado, de haber pasado el Covid y con solo dos entrenamientos y lo pasé mal, pero en este último encuentro me encontré físicamente muy bien", subraya.

"La pretemporada está para llegar fuerte a la Liga"

El algecireño, llamado a ser uno de los referentes del vestuario que entrena Iván Ania, entiende que la mejoría progresiva del equipo va acorde con la acumulación de trabajo y la incorporación de jugadores: "Ya van entrando gente como Gorka y Robin, falta todavía Pelayo, y se nota, aunque los chavales de la cantera lo están haciendo fenomenal desde el primer día. Lo importante es que el equipo ya va rodando, está compitiendo y ya lleva unas semanas, y eso se ve en el campo", argumenta.

Iván da por hecho que "el club hará el esfuerzo y traerá más compañeros", por eso pide paciencia para que el nuevo bloque se conjunte: "Cuando trabajemos todos juntos, estoy seguro de que vamos a ser un equipo competitivo porque es una plantilla muy joven, con mucha ilusión y tenemos también a esos veteranos que hacen falta".

El capitán considera que el equipo está cumpliendo las etapas habituales de una preparación y recuerda que lo importante es que "la pretemporada está para llegar fuerte al inicio de liga". Dicho de otra forma, Iván tiene la primera marca en la diana puesta en el debut ante el Barcelona B. Hasta entonces, trabajo y trabajo, como ha venido haciendo toda su vida, como ha demostrado desde que José Luis Montes le dio la alternativa allá por 2008.