Iván Ania: "Me voy con la sensación de que dejamos pasar una oportunidad"

Iván Ania acabó con "la sensación" de haber dejado pasar "una oportunidad" tras el empate del Algeciras CF con el Celta B en el Nuevo Mirador. El técnico albirrojo agradeció el esfuerzo de sus pupilos, pero entiende que su equipo no supo "interpretar" ciertos momentos del partido. "Queríamos zanjarlo ya, tendremos que hacerlo en La Coruña", sentenció.

Para Ania, la valoración del punto "no es todo lo positiva" que le gustaría. "Teníamos clarísimo que era nuestra final, que teníamos que ganar para dejar sentenciada la salvación, pero no fuimos capaces", comenzó antes los medios.

"Hicimos una muy buena primera parte, de las mejores del año. Condicionamos al rival en su juego, no sufrimos más allá de una falta lateral y nos hicimos con el balón, circulando, cómodos", opinó. "En la segunda parte estuvo más igualado y se convirtió en algo que nos perjudicó, en un partido de ida y vuelta. Por errores nuestros nos generaron dos o tres situaciones de peligro que no deberían habernos generado. Hubo ciertos momentos en los que no interpretamos bien lo que requería el partido", explicó.

"Tuvimos para hacer el gol pero nos faltó. Me voy jodido, con la sensación de que dejamos pasar una oportunidad", confesó Ania, que a pesar de todo intenta ver el lado bueno. "Es un punto más, una jornada más sin perder, una portería a cero más... Solo nos valía ganar para sentenciar esto y estamos alargando la situación. Habrá que ir a La Coruña a ganar y posiblemente estemos peleando hasta el final".

Ania ensalzó las virtudes del Celta B. "Es el rival que más me ha hecho pensar como entrenador. Ellos estuvieron más juntos que otros días".

Para el algecirista, el tropiezo del Deportivo en Linares complica aún más la próxima visita: "Un equipo como el Dépor no se puede permitir dos derrotas seguidas".