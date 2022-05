Iván Ania: "No quiso entrar la pelota pero va a entrar en Sabadell y vamos a jugar el playoff"

Iván Ania, el técnico del Algeciras CF, está convencido de que su equipo se va a meter en el playoff de ascenso a Segunda en la última jornada. "Esto todavía no está terminado, si ganamos en Sabadell tenemos muchas posibilidades y yo estoy convencido", aseguró tras el empate ante el Castilla en el Nuevo Mirador.

"No se puede hacer más para ganar un partido", comenzó Ania su comparecencia antes los medios tras el encuentro. "Once ocasiones tuvimos, tres tiros al palo, muy acertado el portero rival...", relató.

"Creo que el partido lo empezamos bien, teníamos el balón, salíamos fácil por los laterales, girábamos el juego, generábamos peligro... la pena es que nos hicieron el gol, que no debería haber entrado, pero se replegaron, nos dieron la iniciativa y la segunda parte fue un monólogo nuestro, un asedio", afirmó.

"Manejamos mejor el partido cuando se quedaron con uno menos que dos menos", prosiguió Ania. "Entre el cansancio, la inferioridad, el que quieres transmitir la idea y los jugadores están acelerados... teníamos más las ocasiones por alma y corazón que por fútbol. Intentamos con los cambios meter algo, las tuvimos y no quisieron entrar", lamentó.

Ania se mostró "orgulloso" con los jugadores. "Todavía esto no está terminado, si ganamos en Sabadell tenemos muchas posibilidades de entrar", proclamó. "No hay partido fácil y estoy convencido de que ganando nos metemos en el playoff. No dependemos de nosotros pero ganando tenemos muchas posibilidades. Lo importante, ya lo dije, es estar en playoff en la última jornada que es la que define. Llevo mucho tiempo diciendo que nos vamos a meter y sigo convencido", insistió.

"No les puedo pedir más a los futbolistas por hoy y por la temporada", resaltó Ania, que elogió a la afición. "El ambiente en todo momento fue espectacular. Doy las gracias a la afición por lo que nos está haciendo sentir, creo somos un equipo con el que el aficionado se puede identificar".