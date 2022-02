Iván Ania: "Hicimos lo más difícil, pero fue un día aciago"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, lamentó la derrota de su equipo ante el Alcoyano en el Nuevo Mirador en lo que calificó como "día aciago". Y es que para el asturiano "todo lo que podía salir mal, salió mal y además perdimos a tres jugadores por lesión".

Ania entiende que la derrota deja una "valoración negativa" porque "perdimos tres puntos y a tres jugadores, qué veremos a ver en qué quedan las lesiones".

Sobre el juego, el míster reconoce las trabas que les planteó el Alcoyano: "En la primera parte no estuvimos nada cómodos, el equipo no está acostumbrado a jugar tan directo y no éramos capaces de salir en corto; En la segunda salimos mejor, estábamos más cómodos hasta el gol, que ya te hace ir a remolque y a partir de ahí conseguimos lo más difícil que era empatar con un jugador menos por la lesión de Víctor y desgraciadamente nos ocurrió lo mismo que el día de Cornellà, que tenemos a un jugador lesionado en el suelo y nos hacen un gol de centro lateral", resumió. "Se nos fue el punto que podíamos conseguir. Es un día desgraciado y fastidiado", insistió.

Ania explica que "Víctor estaba para jugar" y lo metió "para ser más ofensivos". "No es normal todo lo que nos pasó, ni lo del portero ni lo de Víctor ni lo de Ferni", recalcó.

Sobre el rival, considera que hizo su partido: "Ellos buscaban que el partido no tuviera ritmo y llevaron el partido a su terreno con muchas interrupciones", apuntó.

"Es normal que un día puedas perder en casa, el problema es la sensación con la que te vas por las lesiones y por haber hecho lo más difícil, pero nos tenemos que levantar y pensar en el Sanluqueño y en ir allí a por la victoria", sentenció.