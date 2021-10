Iván Ania: "Este empate en cierta medida nos viene bien"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, entiende que su equipo sumó "un punto trabajado" ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador, un resultado "justo" y que el asturiano considera que "viene bien" para templar algo el ambiente triunfal: "Lo normal no es ganar siempre, es empatar algunas veces", manifestó.

El míster albirrojo destacó "la capacidad de reacción" del Algeciras: "Se nos puso difícil con el gol de ellos y lo intentamos de todas las maneras; al final sacamos un empate que nos viene bien en cierta medida porque estábamos acostumbrados a ganar, ganar, ganar... y eso no es la normalidad del fútbol. La normalidad es que un día ganes, que otro empate y que alguna vez también pierdas. Hicimos todo para intentar ganar pero no pudo ser", comenzó su análisis.

"No me voy contento, pero sí satisfecho de la actitud del equipo, la ambición, las ganas de ganar", subrayó Ania, que realzó la talla del adversario: "No hay que olvidar que el Betis Deportivo es un equipo que suele maniatar al contrario con el balón y en ese sentido nosotros les dominamos a ellos. Creo que hay que verlo de manera positiva porque es un punto más y una jornada menos", explicó.

Sobre el 0-1, Ania se autoculpa: "El gol viene de un error mío porque es un saque de banda que tenemos trabajado. El otro día en Linares nos dio el primer gol y esta vez nos penalizó, así que asumo la responsabilidad de ese gol".

El entrenador cree que el Algeciras empezó bien: "Tuvimos un buen inicio de 15-20 minutos y al equipo le veo que está creciendo con balón, con las ideas más claras, pero nos faltó llevar más el balón por fuera porque ellos estaban cerrados", opinó. "Sí noté al equipo un poco ansioso cuando ellos se pusieron por delante y estamos acostumbrados a meter los goles muy rápidos", agregó. "El Betis puso las líneas muy juntas, para mí la clave era quitarles el balón, es un rival que viene de empatar en Albacete y con el Villarreal cayó en el 90".

"Hubo capacidad de reacción, que también es importante", proclamó Ania, que se invita a "seguir sumando, tener tranquilidad, trabajo y humildad".

"Es un empate que se puede decir que es justo", zanjó.