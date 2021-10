Iván Ania: "Si nos conformamos con un empate a cero fuera, tenemos un problema"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, se mostró bastante disgustado con el empate que su equipo sumó en El Collao ante el Alcoyano. "Si somos ambiciosos, no es un punto bueno", manifestó el asturiano en la rueda de prensa posterior al partido.

"Si nos conformamos con un empate a cero fuera de casa, tenemos un problema", prosiguió Ania. "Nosotros vamos a todos los campos a ganar siempre", enfatizó el técnico, que entiende que el partido se dio distinto a como esperaban: "Se dio al contrario, con ellos replegados, ningún tipo de presión, salíamos muy fácil de esos dos delanteros, pero luego nos faltaba claridad", explicó.

"Modificamos cosas pensando en el rival y permitíamos a Álvaro meterse por dentro a la espalda de los dos mediocentros, lo encontrábamos pero no era capaz de girarse, era todo apoyo, apoyo, apoyo... y no teníamos apenas rupturas. Jugamos con muy poco ritmo en la circulación y en el juego y de ahí que no moviéramos al rival y fuera difícil generarles peligro", analizó.

Sobre el valor de sumar en El Collao, Ania reiteró su estado de ánimo: "Es la primera vez que vengo, no sé si es difícil empatar aquí o no. No me voy contento porque quería ganar y creo que el partido por como nos lo plantearon ellos era para haber tenido el balón, haber circulado rápido y llegar", insistió. "No generamos, salvo la de Peris al final y algo a balón parado. No me voy contento".

Ania considera que el Alcoyano tampoco expuso demasiado: "El único peligro que nos hicieron fue el error en la cesión que se va al palo y algo a balón parado, pero creo que Iván no tuvo que hacer mucho más", opinó. "Fue un partido feo, aburrido y para olvidar".

A la pregunta de si el Alcoyano logró frenar de inicio a los albirrojos, Ania respondió: "Lo de marcar pronto no es la realidad del fútbol aunque se haya dado en varios partidos y creo que eso nos puede llegar a perjudicar", sentenció.

"Jugamos demasiado lento, no les hicimos bascular ni separamos las líneas", recalcó. "Pensábamos que iba a ser un equipo muy presionante y en ese sentido no lo vi, se desarrolló otro tipo de partido".