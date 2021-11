Iván Ania: "No estuvimos cómodos ni al nivel que veníamos dando"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, concedió tras la derrota ante el Real Madrid Castilla que su equipo no estuvo "al nivel" habitual de las últimas semanas. El asturiano no vio "cómodos" a sus jugadores en el Alfredo Di Stéfano y aceptó que apenas causaron "peligro" a su rival.

"La valoración no es positiva porque no conseguimos puntuar y veníamos con la intención de ganar", comenzó Ania su comparecencia telemática tras el encuentro en Valdebebas. "No estuvimos cómodos casi en ningún momento del partido, perdimos el duelo con Latasa, nos ganaron la posición y luego en la segunda jugada tampoco éramos capaces de ganarla. Cuando recuperábamos la pelota, la perdíamos muy rápido y es muy difícil poder hacer peligro así", explicó.

"No estuvimos al nivel que veníamos dando, de ahí que perdiéramos. Si no estamos al cien por cien, es difícil poder sacar adelante cualquier partido", subrayó Ania.

Sobre lo que está por venir, el míster albirrojo fue tajante: "De cara a futuro no nos ponemos ninguna meta a conseguir, pero el primer objetivo es la salvación", sentenció.