El peligro del Linares se llama Ion Extaniz

El Linares Deportivo llega este sábado al Nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras Club de Fútbol con un valor en alza, el delantero Ion Extaniz, un delantero que lleva anotados nueve goles (uno de ellos en el duelo copero en el que su equipo eliminó al Alavés) y que con su participación en la remontada sobre el Andorra -marcó el 3-1 definitivo en el minuto 89- ha terminado de reivindicarse. El segundo mejor goleador es Nando Copete, con seis.

El Linares ha ido escalando hasta los puestos de permanencia en Primera RFEF a pesar de que aún tiene dos encuentros aplazados, los que le enfrentarán en Linarejos a Atlético Sanluqueño y Betis Deportivo y su mejor artillero es Ion Extaniz, un futbolista formado en la cantera del Athletic Club y que pasó por Leioa, Gernika, Pontevedra, Ebro, Arenas de Getxo y, antes de recalar en su actual club, en El Ejido.

“El equipo está con confianza y en Linarejos estamos muy fuertes con resultados extraordinarios. Tenemos aún dos partidos pendientes en casa contra el Atlético Sanluqueño y el Betis Deportivo, que en caso de ganar nos permitiría dar un paso importante para mantenernos en la Primera RFEF”, argumenta el delantero en declaraciones a Diario Jaén.

“Los resultados no están acompañando y el ambiente en el vestuario es fantástico, además de que satisfecho de la capacidad de adaptación con los compañeros”, indica. “¿Renovar? No me lo planteo ahora mismo. Solo estoy centrado en ganar partidos y en que el equipo consiga el objetivo marcado. Ahora solo pensamos en el partido contra el Algeciras, que no será nada fácil”, admite.

El cuadro técnico recuperará para jugar en el Nuevo Mirador al defensa Lolo Guerrero, una vez que cumplió su partido de sanción contra el Andorra, mientras que seguirá de baja Dani Perejón. Alberto González ha adaptado a la posición de lateral derecho a Fran Lara con un rendimiento espectacular.