El Hércules se acuerda de Lolo Escobar y de los fichajes del Algeciras

Ha pasado casi un mes desde que el nombre de Lolo Escobar se relacionó con el Algeciras CF por primera vez y varias semanas desde que el acuerdo llegó a buen puerto. La salida del nuevo entrenador albirrojo del Hércules no resultó sencilla aunque al final se impuso la lógica. Escobar optó por pasar página del pasado en su presentación, sin embargo en el club de Alicante todavía se acuerdan de su anterior técnico por algunos de los fichajes que han llegado al Nuevo Mirador.

Paco Peña, el secretario técnico del Hércules, entiende que la llegada de Lolo Escobar al Algeciras ha repercutido en la planificación deportiva de los alicantinos, conocida al dedillo por el que era su entrenador y estrechamente vinculada a la agencia Emart&Soccer. "Hay jugadores en el Algeciras que queríamos", dijo Peña en declaraciones recogidas por Alicante Plaza.

"Cuando toma la decisión de marcharse conoce toda nuestra planificación, sabe cada uno de los jugadores que estamos intentando contratar. Entiendo que él también ha puesto esos nombres sobre la mesa en su nuevo equipo, que como milita en Primera Federación es más goloso aunque nosotros seamos el Hércules... pero ya está, vendrán otros, la pizarra era súper grande por algo", respondió con ironía Peña cuando se le interpelaba sobre si tenía la sensación de que Escobar había sido desleal en este aspecto.

El medio de Alicante recoge el malestar de Peña, más en lo personal que en lo profesional: "Me fastidió mucho más a nivel personal y así se lo he transmitido. No somos amigos pero si necesita algo tiene mi teléfono y yo el suyo".

"Fue algo que no me esperaba, es una decisión que toma él", expresó Peña sobre el anuncio de Escobar de querer irse al Algeciras. Peña desvela que, semanas antes, además de la reunión que mantuvieron con el técnico Ortiz, Peña y Parodi para confirmar que su voluntad era la de entrenar al Hércules, habló con el agente de Escobar para decirle que si detectaba que este "tenía la menor duda" se podían "sentar y encontrar la forma de solucionarlo" para evitar lo que luego sucedió.

El Hércules cuenta con cuatro incorporaciones de la mencionada agencia, la última la de Samu Vázquez. Antes llegaron Alfonso Candelas, Carlos de la Nava y José Artiles. El Hércules se puso en guardia cuando en la presentación de Escobar con el Algeciras, el club agradeció al técnico el trabajo hecho en las semanas anteriores. Los alicantinos confirmaron sus sospechas cuando el Algeciras cerró el fichaje de Yac Diori, uno de los que pretendían.