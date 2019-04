El Algeciras CF tiene este domingo (12:00) una auténtica final con el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Los albirrojos acuden a un campo vedado a sus intereses desde hace justo once años. Es el tiempo que los del Nuevo Mirador llevan sin ganar en Heliópolis en competición liguera de Segunda B o Tercera y en la Copa Federación. El filial, como es norma, solo facilitará entradas a sus abonados, algo que ha puesto de uñas a la afición albirroja, aunque el partido será televisado en directo por la web del Real Betis.

Cada vez que un equipo con una afición numerosa se tiene que enfrentar al Betis Deportivo salta la misma polémica: el club verdiblanco solo facilita entradas para su filial a la masa de abonados béticos. Hace poco la hinchada del Xerez Deportivo FC -la más nutrida del grupo- protestó por esta medida, como también lo hizo en su momento la gente del Ceuta. Ahora es el algecirismo el que no comparte y lamenta que no permitan ver en vivo a los suyos en un momento tan delicado de la temporada y con tanto en juego.

Esta norma implantada por el Betis hace relativamente poco tiempo contrasta con una grada que rara vez se llena para ver a los chicos de José Juan Romero. El Algeciras CF dijo no tener constancia por escrito de que el Betis no venda entradas, pero desde Sevilla confirmaron que es así, que solo el abonado bético tiene acceso a las citas del filial.

La última visita, la pasada campaña en la Copa Federación, acabó antes de tiempo por un apagón

El Algeciras de Emilio Fajardo se mantiene aislado de cualquier ruido ajeno a la preparación del encuentro. Los albirrojos, reanimados tras su última victoria, saben que ya no vale otra cosa que no sea ganar, ganar y ganar. El técnico se enfrenta a una racha de más de una década sin triunfar en los dominios béticos. En abril de 2008, hace ahora justo once años, fue la última vez que el Algeciras consiguió imponerse al entonces denominado Betis B (0-2). El capitán algecireño Iván es el único superviviente de aquel conjunto bisoño, con algún que otro veterano ilustre, dirigido por el añorado José Luis Montes en su inevitable camino hacia el descenso a Tercera. La ciudad deportiva, aquel entonces, era de Manuel Ruiz de Lopera.

La última visita del Algeciras a Heliópolis tuvo lugar la pasada temporada con motivo de la Copa Federación y acabó antes de tiempo por un apagón de luz. Los albirrojos quedaron emparejados con el filial del José Juan Romero en la primera eliminatoria de una competición en la que casi nadie quería estar. Los de José Antonio Asián lograron igualar con bravura (2-2) en La Menacha, pero en el descanso de la vuelta, con 1-0 en el marcador, un apagón obligó a suspender el partido. El choque ni siquiera se estaba jugando en el campo principal por unas obras en la iluminación, la gota que colmó el vaso de la paciencia de un Algeciras que rechazó jugar la reanudación y tiró la competición para centrarse en lo importante.

En Liga, el último antecedente entre béticos y algeciristas se remonta a la campaña 2016/17 y dejó un intenso empate (2-2) entre los conjuntos de José Juan Romero y David Guti. Los albirrojos se adelantaron por dos veces con tantos de Iván y Dani Mauri, pero un doblete del costasoleño Loren -hoy en Primera- neutralizó la ventaja de los visitantes.