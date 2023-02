La Grada ACF anuncia una protesta antes del derbi del Algeciras con el Ceuta

La Grada ACF Fondo Sur, una de las peñas que se ubica en esa zona del Nuevo Mirador, ha anunciado que protestará el próximo domingo (12:00) en el partido que el Algeciras CF disputará con el Ceuta en casa. La peña ha mostrado su malestar por la situación deportiva y ha avanzado que no entrará al estadio hasta el minuto 10 para concentrarse en símbolo de protesta en la puerta principal de la Tribuna.

Esta decisión se sucede tras la realizada por la Agrupación Algeciristas de Peñas, que ha emplazado al club a una reunión con Félix Sancho la próxima semana para tratar y debatir sobre los problemas que arrastra la entidad esta temporada.

El comunicado de la Grada ACF dice lo siguiente: "Llegados a este punto de la temporada y en vista de los malos resultados, desgana, poca profesionalidad y más circunstancias que no merecen la pena ni nombrar que se han dado lugar en nuestro club en los últimos meses, nos vemos obligados, muy a nuestro pesar, ya que la Grada en particular y el algecirismo en general sufre cada minuto que no está apoyando incondicionalmente al equipo de sus amores, a no entrar al campo hasta pasados 10 minutos del partido que enfrentará este fin de semana al ACF contra el Ceuta, congregándonos junto al resto de afición descontenta frente al escudo de la puerta principal de tribuna"

"Lo consideramos vital para que ciertos integrantes de nuestro club tomen conciencia de la situación a la que nos pueden llevar con sus malas decisiones y falta de compromiso", sostiene el escrito de la peña.

"Una vez pasados estos 10 minutos, entraremos al campo animando a los nuestros y apoyando nuestro escudo como solo la fiel infantería algecireña sabe hacer", recalca el grupo de animación. "Ahora más que nunca el ACF nos necesita...", sentencia.