Gala: "Si perdonas ocasiones tan claras, pasa lo que pasa"

Rubén Gala, el técnico del CF Talavera, lamentó las ocasiones falladas en la derrota sufrida en el Nuevo Mirador de Algeciras, donde el entrenador acusó también "una temperatura exagerada". "Si perdonas ocasiones tan claras, pasa lo que pasa", asumió.

"Empezamos muy bien, dominando, teniendo dos ocasiones clarísimas, pero los fuimos metiendo en el partido porque nos echamos muy atrás, no sé si por cansancio o el calor", explicó Gala ante los medios. "Notamos mucho el calor, lo hablamos en el descanso, que no llegábamos bien a la presión, no ganábamos los duelos y en un centro lateral muy defendible regalamos el primer gol", prosiguió el entrenador.

"En la segunda parte empezamos bien y cometimos lo que nos está pasando en las últimas semanas que pensábamos que ya lo habíamos solucionado: regalar un gol", afirmó Gala, que remarcó que "los partidos se deciden en las áreas".

Gala felicitó al Algeciras y realzó la actuación del portero Juan Flere. "Su portero estuvo sensacional", destacó.

Preguntado sobre cómo levantar la situación de un Talavera colista y con un solo punto, Gala es tajante: "No hay manera de mejorar un error individual. En conjunto el equipo funciona bien, genera fútbol y ocasiones, pero atrás somos flojitos y tenemos que ser contundentes, más agresivos, no dejar tanto espacio".