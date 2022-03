Fuster, del Albacete: "El Algeciras no está ahí por casualidad"

Manu Fuster, uno de los jugadores importantes del Albacete, aguarda a un Algeciras "atrevido" en el duelo que el líder del grupo II de la Primera RFEF disputará el próximo domingo en el Nuevo Mirador (12:00). El valenciano ve a los albirrojos como candidato a pelear por los puestos altos de la tabla. "El Algeciras no está ahí por casualidad".

Fuster, que marcó en la victoria sobre los algeciristas en la primera vuelta, ha analizado este miércoles el reto que tienen por delante los manchegos en el Mirador. "El Algeciras es un equipo muy atrevido, tiene una propuesta muy ofensiva y, en su campo, es un gran rival. No está ahí por casualidad", aseguró en rueda de prensa. "Es la oportunidad que tienen de entrar en el playoff gracias a las victorias que están encadenando y será un partido duro. Esperemos no dejarles correr y que no se vuelva un partido loco porque ahí es donde tienen su fuerte, esperemos controlarlo de principio a fin".

El centrocampista valenciano es uno de los que mejor racha atraviesa. "Si te pones a mirar atrás creo que estoy en mi mejor momento en el Albacete. Tuve un mes en el primer año muy bueno. A día de hoy, estoy contento y tengo la confianza del club y del míster", indicó.

Sobre los rivales directos de la cabeza, Fuster opina lo siguiente: "El Andorra es un equipo muy parecido al nuestro, controla muy bien los partidos, tiene muy claro a lo que juega y cómo lo hace. El Villarreal B es un filial pero no lo parece, es un equipo más intenso y que defiende muy bien en bloque bajo y que sale muy bien a la contra. Creo que el Andorra y nosotros somos más parecidos. El Villarreal B es totalmente diferente pero al final con nuestros estilos estaremos peleando", analizó el futbolista.

Sobre el esquema de juego de la pasada jornada, en la que ganaron al Baleares en el Belmonte, Fuster dio su versión: "El míster quería cargar el área rival. Metiendo ahí a Dani teníamos más presencia ofensiva y en los primeros 10 minutos Dani tiene dos ocasiones clarísimas, una la del gol y otra la de la chilena. Partíamos de 4-3-3, al igual que todos los partidos, pero al estar en campo contrario Dani se metía en campo contrario como doble punta y le dábamos todo el carril a Emmanuel y creo que por ahí el míster estuvo acertado, se demostró en el gol y, prácticamente, en todo el partido", explicó.