¿Será por fin el verano del regreso a casa de Francis Ferrón? La afición quiere de vuelta al delantero y el club podría hacer el esfuerzo si el futbolista pone de su parte. Como cada año por estas fechas, el nombre de Francis Ferrón sale en el escaparate como apetecible para el Algeciras CF, aunque esta vez existen serias posibilidades de que el algecireño y los albirrojos puedan entenderse para que se produzca el ansiado reencuentro en la temporada 21-22, la del estreno de la potente Primera RFEF.

Francis Ferrón tiene contrato con el San Fernando CD, que será rival del Algeciras en el grupo II de la nueva categoría. No obstante, no está nada claro que el ariete vaya a formar parte del proyecto isleño, aún por definirse aunque la entidad ya comunicó las primeras bajas.

El algecirismo quiere a Ferrón en casa. Así lo expresaron las peñas en la primera toma de contacto que tuvieron con el nuevo director deportivo, Sergio Fernández, quien escuchó con atención esta y otras peticiones como la de Tomás Sánchez, otro futbolista muy apetecible aunque el Málaga le sigue los pasos.

El Algeciras, no es ningún secreto, ha tratado de repatriar a Ferrón varias veces en los últimos años. Las diferencias, ya fueran de categoría o de exigencias económicas, llevaron al traste siempre unas intenciones que Francis tampoco ha venido ocultando. Él quiere volver a jugar de rojo y blanco antes de que exprima su mejor nivel y qué mejor oportunidad que en el debut de la Primera RFEF y en un proyecto que se anuncia competitivo con el impulso del empresario Félix Sancho.

Ferrón viene de haber marcado 10 goles en una temporada en la que pasó rachas aunque terminó la segunda fase con cuatro dianas que casi meten al San Fernando en el playoff de ascenso a Segunda que consiguió el Algeciras con aquella remontada en Murcia en la última jornada.

Los rumores sobre el interés mutuo de Francis y el Algeciras se han intensificado en las últimas horas, pero la realidad es que el algecireño tiene por delante una situación que solventar con su club, antes de sopesar cualquier posible oferta. Que las tendría de quedar libre porque Ferrón sigue siendo uno de los puntas más cotizados de la antigua Segunda B.

El de Ferrón no es el único nombre de un azulino que se viene relacionando con el Algeciras. El extremo Hugo Rodríguez, ya desvinculado de los isleños, también está en boca una afición que se acuerda perfectamente del partido que el jerezano hizo en su última visita al Nuevo Mirador.

El mercado, no obstante, apenas acaba de abrir pero hay tres meses por delante para que los clubes sepan manejar sus barajas. Nombres, rumores, ofrecimientos... en el Nuevo Mirador cotejan decenas por día y las prisas no suelen ser buenas consejeras. La Segunda aún no ha terminado y la Primera RFEF va a mirar y mucho hacia la categoría siguiente.